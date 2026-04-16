J.D. Vance soll im Iran-Konflikt retten, was sein Präsident verspielt hat. Es ist eine fast unmögliche Mission für Donald Trumps Vize. Vance muss um seine Zukunft bangen.

Der Präsident lacht, und das Publikum lacht mit. Bei einer Oster-Veranstaltung im Weißen Haus erklärte Donald Trump kürzlich, falls der Friedensdeal mit dem Iran nicht zustande komme, „gebe ich J.D. Vance die Schuld“. Gekicher. „Falls er aber zustande kommt – schreibe ich mir den vollen Erfolg zu.“ Noch mehr Gekicher. Donald Trumps Witz ist keiner. Es ist die Stellenbeschreibung des US-Vizepräsidenten.

J.D. Vance (41) flog vergangenes Wochenende nach Islamabad – 21 Stunden Verhandlungen, kein Durchbruch, aber die Aussicht auf weitere Gespräche. Es ist eine paradoxe Mission: Der einzige Mann in der US-Regierung, der sich entschieden gegen den Iran-Krieg aussprach, soll ihn beenden – mit schwacher Verhandlungsposition und einem erratischen Boss im Nacken.

Trumps „Kronprinz“ war mit dem Krieg nicht einverstanden, doch der Präsident hörte wieder einmal nicht auf seinen Stellvertreter. Vances Wort zählt im Weißen Haus momentan wenig. Doch genau das könnte ihm noch helfen.

Vance kennt beide Extreme

Als Trump sich im Sommer 2024 für Vance als Running Mate entschied, war das kein Zugeständnis an die alte Partei, sondern ein Versprechen für die Zukunft des Trumpismus. Vance hatte von Trump einst als „Amerikas Hitler“ geschrieben. Nach seiner Läuterung galt er ihm trotzdem als geeigneter Erbe, um die Maga-Bewegung über die zweite Amtszeit hinaus zu tragen.

Vance vertritt – anders als Trump – eine weitgehend kohärente konservativ-nationalistische Ideologie. Er kennt das Amerika jenseits von Martini-Happy-Hour und Country-Club, eine Herkunft, die er in seiner Bestseller-Autobiografie „Hillbilly-Elegie“ zur Marke machte: verarmte Appalachen, Großmutter mit Pistole, Mutter mit Heroin. Gleichzeitig hat er einen Yale-Jura-Abschluss. Vance verkörpert den tiefen kulturellen Graben zwischen arm und reich in Amerika.

Hinzu kommen Verbindungen, die ihn unter Republikanern einzigartig machen: Vance ist bestens vernetzt im Silicon Valley, vor allem mit Milliardär Peter Thiel, der seine Wahl zum Senator finanziert hat. Zugleich hat er Kontakte zu Graswurzelbewegungen der Neuen Rechten, teils bis tief ins Milieu. Als erster amtierender Vizepräsident übernahm er zudem das Amt des Finanzchefs der Partei – und hat damit Zugang zu den wichtigsten Großspendern des Landes.

Bei TV-Auftritten gehört er zu den rhetorisch besseren Regierungsvertretern, doch dem Vater dreier Kinder fehlt die Eloquenz von Außenminister Marco Rubio und Trumps Entertainer-Qualität. Wo Trump mit wirrer Stand-up-Improvisation unterhält, klingt Vance wie ein TED-Talker. Der Funke springt oft nicht über. Ein Auftritt für den späteren Wahlverlierer Viktor Orbán in Ungarn schadete dem Ministerpräsidenten einigen Analysten zufolge sogar.

Nach dem Amtsantritt im Januar 2025 lieferte Vance das, was Trump am meisten schätzt: Loyalität ohne Eitelkeit. Er profilierte sich mit pointierten Auftritten, ohne dem Chef je die Show zu stehlen. Seine sichtbare Hochphase fiel in den Februar 2025: Bei der Münchner Sicherheitskonferenz erklärte er den Europäern, die größte Bedrohung komme nicht aus Moskau oder Peking, sondern durch den eigenen Werteverfall und die Unterdrückung populistischer Parteien. Der erste große Schock für die transatlantischen Verbündeten.

Wenig später eskalierte Vance den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office mit einer Belehrung zu US-Kriegshilfen: „Haben Sie auch nur ein einziges Mal Danke gesagt?“ Vance bescherte seinem Chef mit der Demütigung des Kriegspräsidenten einen historischen TV-Moment.

Die Monate danach verliefen aus Vances Sicht weniger glorreich. Sein Einfluss lässt sich an der Kluft zwischen seinen Positionen und Trumps Politik ablesen: Vance will einen Fokus auf China statt auf globale Interventionen, arbeitnehmerfreundliche Wirtschaftspolitik, härtere Big-Tech-Regulierung, 5000 Dollar Steuergutschrift pro Kind. Trump lieferte 2200 Dollar, genehmigte Chip-Exporte nach China, ließ Banker und Konzerne unbehelligt – und Vance die Venezuela-Operation und seine Grönland-Ambitionen verteidigen.

Verrenkungen nötig

Vor dem Iran-Krieg sagte der Vize schließlich laut „New York Times“ intern: „Du weißt, dass ich das für eine schlechte Idee halte – aber wenn du es willst, werde ich dich unterstützen.“ Beim Kernthema Migration hat Stabschef Stephen Miller längst mehr Einfluss als Vance, in der Wirtschaftspolitik Finanzminister Scott Bessent, in der Außenpolitik Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff.

Umso bemerkenswerter ist Vances Rolle bei der Schadensbegrenzung im Iran-Krieg, in dem Trump viele seiner angestrebten Ziele verfehlt hat. Dass der Präsident ausgerechnet seinen Vize losschickt, hat auch den Grund, dass beide in dem Konflikt dasselbe wollen: das Ende dieses Krieges.

Doch zwischen ihnen klafft inzwischen eine politische Lücke, die Vance nur noch mit argen Verrenkungen überbrücken kann. Womöglich, so spekulieren manche Experten in Washington, ist allerdings genau das seine Chance.

Sollte die Maga-Bewegung an Trumps laufender zweiter Amtszeit zerschellen, könnte ein gewisser Abstand zum Chef Vances Kapital werden. Bleibt die andere Möglichkeit: Dass Trump die Bewegung mit sich reißt – und Vance als Kronprinz ohne Volk zurücklässt.