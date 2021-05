Als Statthalter des US-Präsidenten ist Richard Grenell der Bundesregierung zwei Jahre lang auf die Nerven gegangen. Jetzt soll ihm ein Militär als Botschafter nachfolgen, der seinen Job wahrscheinlich kaum anders verstehen wird. Ob es Douglas Macgregor aber jemals bis nach Berlin schafft, ist offen.

Saddam Hussein, sagte Douglas Macgregor einmal in einem Interview, habe ihm einen Gefallen getan, indem der irakische Diktator seine Soldaten in Kuwait einmarschieren ließ. „Er hat mich vor etwas gerettet, was ich mir nur als den nächsten langweiligen Einsatz in Deutschland vorstellen konnte.“ Damals, im Jahr 1990, wurde der Panzerkommandeur Macgregor mit seiner Einheit nach Saudi-Arabien beordert, von wo aus die Amerikaner im Winter darauf zur Offensive gegen die irakischen Truppen bliesen. Für ihn, so schilderte er es dem Sender Radio America, war der Golfkrieg eine willkommene Abwechslung, nachdem er zuvor schon zweimal in der Bundesrepublik gedient hatte: einmal an der innerdeutschen, ein zweites Mal an der Grenze zur Tschechoslowakei. „Das Letzte, was ich damals wollte, war, dieselben Übungen ein drittes Mal zu wiederholen.“

Jetzt wird er wohl doch wieder nach Deutschland entsandt. Nach dem Willen des Präsidenten Donald Trump soll der Oberst a. D., der sich 2004 vom aktiven Dienst zurückzog, neuer Botschafter in Berlin werden. Gibt der US-Senat grünes Licht, folgt Macgregor auf Richard Grenell, einen Diplomaten, der in seinen zwei Jahren an der Spree auffallend undiplomatische Töne anschlug. Grenell verstand sich eher als Propagandist, als ein ideologischer Vorkämpfer des „America first“, der seinen Gastgebern schon mal barsche Lektionen erteilte. Wie Macgregor seine Rolle interpretiert, bleibt abzuwarten.

Kritik an Deutschland

Zumindest in einem Punkt dürfte er sich indes kaum von seinem Vorgänger unterscheiden: in der Kritik an Deutschland, das aus Sicht der Amerikaner am Militäretat spart, weil es sich darauf verlässt, dass der große Verbündete USA die Lasten schon schultern wird. „Die Deutschen fühlen sich dank uns nicht verpflichtet, sich selbst zu verteidigen“, beschwerte sich Macgregor vor zwei Jahren bei Fox News, dem Hauskanal der Republikaner. „Und der Präsident hat einfach gesagt: ,Schauen Sie, warum sollte der amerikanische Steuerzahler Sie verteidigen, wenn Sie nicht willens sind, sich selbst zu verteidigen?’“

Trump dürfte auf den Mann aufmerksam geworden sein, weil der in den Sendungen des konservativen Moderators Tucker Carlson regelmäßig als Experte auftritt. Der Präsident sieht ausgiebig fern, vor allem Fox News. Schon andere, denen er wichtige Posten antrug, haben dort das Zeitgeschehen kommentiert. Was Macgregor inhaltlich mit Trump verbindet, ist eine tiefe Skepsis gegenüber Interventionen in der Ferne, besonders im Nahen Osten. Die Irak-Invasion des Jahres 2003 kritisierte er ebenso wie später das – begrenzte – Engagement in Syrien. Ohnehin bürste er gern gegen den Strich, stelle er gern konventionelle Weisheiten der Army infrage, schreibt „Politico“, ein Medienportal für Insider.

Querdenker oder Besserwisser?

Einige Ex-Offiziere schätzten ihn als Querdenker, der sich ohne Scheu mit der Generalität anlege. Andere sähen eher einen verbitterten Besserwisser, der nie verkraftet habe, dass er selber nicht in den Generalsrang befördert wurde. Das Weiße Haus stellt in einer kurzen Vita heraus, dass die Arbeiten Macgregors die „Transformation“ sowohl der amerikanischen Bodentruppen als auch der Nato und der Armee Israels beeinflusst hätten. Zudem habe er 1995 den Diplomaten Richard Holbrooke in Dayton, Ohio, bei jenen Friedensgesprächen unterstützt, die zu einem Ende des Krieges in Bosnien führten.

In Berlin soll Macgregor offenbar die Details jener Truppenreduzierung regeln, die für Trump beschlossene Sache ist. 9500 der 34.500 in Deutschland stationierten US-Soldaten sollen abgezogen, zumindest zum Teil nach Polen verlegt werden. Sowohl in den Reihen der Demokraten als auch der Republikaner regt sich Widerstand. Um aber die Logistik seines Plans zu finanzieren, braucht der Präsident die Zustimmung des Kongresses, der über den Staatshaushalt bestimmt. Die Anhörungen Macgregors sollen in seinem Kalkül wohl dazu beitragen, Überzeugungsarbeit zu leisten.

Berufung kann sich hinziehen

Ob der Senat den Botschafter im Wartestand noch vor der Präsidentenwahl im November bestätigt, scheint allerdings ungewiss. Solche Verfahren ziehen sich erfahrungsgemäß hin. Bis zur Wahl sind es keine 100 Tage mehr; und ob die Republikaner dann ihre Mehrheit in der Kammer behaupten, ist ebenfalls fraglich.

Aufgewachsen ist Macgregor, ein Nachkomme schottischer Einwanderer, in Philadelphia. Die elfte Klasse verbrachte er an einer Schule in Deutschland. Später absolvierte er die Militärakademie West Point und wurde Offizier. Nach seinem Ausscheiden aus der Armee schrieb er Bücher, unter anderem über jene Panzerschlacht, bei der seine „Cougar Squadron“ am 26. Februar 1991 in kürzester Zeit 70 gepanzerte Fahrzeuge der Iraker zerstörte, ohne selbst Verluste zu erleiden. Für ihn als Panzerkommandeur, blendete er bei Radio America zurück, sei die flache, endlose Wüste geradezu ein Paradies gewesen. „Wie ein Indianapolis 500 für schwere Waffen“, schwärmte er, Bezug nehmend auf ein legendäres Autorennen.