US-Präsident setzt auf Malaria-Mittel Hydroxychloroquin, um sich gegen das neuartige Coronavirus zu schützen.

Um sich gegen das in seinem Land besonders stark grassierende neuartige Coronavirus zu schützen, hat sich US-Präsident Donald Trump eine eigene Strategie zurechtgelegt. Neben Zink nimmt er nach eigenen Angaben seit etwa anderthalb Wochen auch Hydroxychloroquin ein. Schon vor Wochen hat Trump das Medikament als „mögliches Geschenk Gottes“ im Kampf gegen die Corona-Pandemie bezeichnet. Hydroxychloroquin und der verwandte Wirkstoff Chloroquin werden seit langem als Mittel gegen Malaria-Infektionen eingesetzt.

Zahlreiche Nebenwirkungen

Insbesondere Chloroquin hat zahlreiche Nebenwirkungen wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Hautausschläge, aber auch neurologische, kardiologische und Sehstörungen. Hydroxychloroquin ist besser verträglich und wird auch als Mittel gegen rheumatische Erkrankungen, Hauttuberkulose und die Autoimmunerkrankung Lupus eingesetzt.

Auf Nachfrage nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Nutzen einer solchen Prophylaxe behauptete Trump, er habe dazu viele Anrufe bekommen und viele Ärzte und Krankenschwestern nähmen es auch vorsorglich ein. Es blieb zunächst unklar, ob Trump mit dem Medikament einer Infektion mit dem neuartigen Virus vorbeugen will, oder er die Hoffnung hat, dass damit mögliche Covid-Symptome milder ausfallen würden.

Wirkung der Mittel bei Covid-19 umstritten

Es gibt noch keine belastbaren wissenschaftlichen Belege für eine Wirksamkeit des Medikaments im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Untersuchungen, ob das Medikament bei der Behandlung von Covid-19 die Heilungschancen verbessert oder nicht, sind nicht sehr aussagekräftig. Die Wirkung der Mittel gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung Covid-19 ist umstritten. Mitte Februar berichteten chinesische Forscher über positive Ergebnisse bei klinischen Studien mit etwa 100 Covid-19-Patienten.

Die vor knapp vier Wochen veröffentlichte vorläufige Fassung einer US-Studie zog die Wirksamkeit von Hydroxychloroquin gegen Covid-19 in Zweifel. Nach Auswertung der Krankenakten von 368 Patienten in US-Hospitälern für Militärveteranen kamen die Autoren zu dem Ergebnis, dass Corona-Patienten mit Hydroxychloroquin-Behandlung nicht weniger oft an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden mussten als andere Patienten. Selbst unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausgangssituationen der Patienten sei die Sterberate bei mit dem Malaria-Medikament behandelten Patienten sogar deutlich höher als bei einer Behandlung ohne dieses Medikament, hieß es in der Auswertung.

Tod durch Aquariumsreiniger

Ein Hype um Hydroxychloroquin als Anti-Corona-Mittel kann besorgniserregende Folgen haben. Mancherorts kommen Lupus-Patienten nicht mehr an das Mittel heran. In den USA wurden außerdem Fälle bekannt, in denen Männer in der Hoffnung auf Schutz gegen Covid-19 den als Aquariumsreiniger verwendeten Wirkstoff Chloroquinphosphat einnahmen – und daran starben.