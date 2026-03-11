Die Welt werde nach dem Iran-Krieg sicherer sein, verspricht die Regierung von US-Präsident Donald Trump. Das Gegenteil zeichnet sich ab.

Selbst wenn der Iran-Krieg bald endet, wird die Region schwer an den Folgen zu tragen haben. Das iranische Regime dürfte mit einem reinen Luftkrieg nicht zu stürzen sein und den Konflikt deshalb überstehen. Nach dem Krieg wird die Islamische Republik radikaler sein als zuvor, ihre aggressiv-expansionistische Ideologie vorantreiben und nach der Atombombe als ultimativer Sicherheitsgarantie streben. Der Nahe Osten könnte in endlosen Kriegen versinken.

Die Theokratie im Iran hält den Angriffen bisher stand, teilt weiter gegen Israel und die arabischen Staaten aus und setzt darauf, dass den Gegnern die Abwehrwaffen schneller ausgehen als ihrem Militär die Raketen und Drohnen.

Anders als von US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu erwartet, gibt es keinen Aufstand gegen das Regime. Wenn die Führung den Krieg übersteht, wird sie sich trotz der schweren Verwüstungen und der vielen Toten als Siegerin sehen. Das würde den Iran noch gefährlicher machen, als er es vor dem Krieg schon war.

Sinnlose Gespräche mit den USA unter Trump

Hardliner in Teheran dürften Lehren aus dem bisherigen Kriegsverlauf ziehen. Eine davon lautet, dass Verhandlungen mit dem Westen über das iranische Atomprogramm sinnlos sind, zumindest so lange Trump im Weißen Haus sitzt. Schließlich haben USA und Israel den Iran innerhalb eines Jahres zweimal während laufender Gespräche angegriffen. Eine andere Lehre aus iranischer Sicht: Ein riesiges Arsenal an Raketen und Drohnen ist selbst gegen die modernsten Streitkräfte der Welt wirksam. Der Iran wird deshalb nach dem Krieg nicht ab-, sondern weiter aufrüsten.

Die dritte Lehre der iranischen Hardliner lautet, dass sich Angriffe auf die Golf-Staaten lohnen. Teheran kann damit den militärischen und politischen Druck auf die Gegner erhöhen, ohne dass die arabischen Staaten zurückschlagen. Das werden sich Irans Strategen für den nächsten Konflikt merken.

Nach dem Krieg werden radikale Kräfte im iranischen Staatsapparat den Nahen Osten für Israel und die USA wieder so gefährlich machen wie möglich. Schon vor dem Krieg forderten einige iranische Politiker die Entwicklung von Atomwaffen, um das Land gegen den Westen schützen zu können. Der Krieg liefert ihnen neue Argumente.

Es droht ein atomares Wettrüsten

Israel dürfte auch nach diesem Krieg immer wieder im Iran zuschlagen, mit oder ohne die USA. Netanjahu will das Regime in Teheran zerstören und wird dieses Ziel weiterverfolgen. Die Rivalität zwischen Israel und der Türkei wird zunehmen, weil sich Jerusalem und Ankara gegenseitig im Verdacht haben, die ganze Region beherrschen zu wollen.

Auch im Verhältnis zwischen den arabischen Staaten und den USA wird nichts mehr so sein wie vorher. Trump hat seine Verbündeten am Golf zu Opfern eines Krieges gemacht, den sie nicht wollten und der sie wirtschaftlich um Jahre zurückgeworfen hat. Die USA werden ihre „Armada“ nach Kriegsende aus der Region abziehen, doch die Araber werden es weiter mit einem aggressiven Iran zu tun haben. Wenn der Iran nach der Atombombe greift, werden die arabischen Staaten und die Türkei nachziehen: In der Krisenregion droht ein atomares Wettrüsten.