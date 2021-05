Der US-Präsident ist in der Corona-Krise unter Druck. Aber er bleibt sich treu. 2016 hat er Ausländerfeindlichkeit im Wahlkampf mit Erfolg praktiziert.

Da ist er wieder, der Abschottungsreflex, dem Donald Trump schon folgte, als er noch mit Immobilien handelte, als japanische Autobauer den amerikanischen Markt eroberten und er davon sprach, dass sich Washington mit 20-Prozent-Zöllen zur Wehr setzen müsse. Was er vor drei Jahrzehnten predigte, predigt er noch immer. Mit dem Unterschied, dass er als Präsident die Macht hat, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Taten, die nicht überraschen, wenn man die Vorgeschichte kennt. Taten eines Mannes, der in seinen nationalistischen Instinkten eigentlich ziemlich berechenbar ist.

Hochziehen der Zugbrücken ändert gar nichts mehr

In der Pandemie hat er es auf die Spitze getrieben. Erst strich er der Weltgesundheitsorganisation die Mittel, jetzt kündigt er an, die Einwanderung in das klassischste Einwanderungsland des Planeten vorübergehend zu stoppen. Mit dem Kampf gegen die Epidemie hat das nichts zu tun. Bei über 42.000 Corona-Toten und fast 800.000 bestätigten Infektionen ist die Lage zwischen Seattle und Miami längst viel zu ernst, als dass ein Hochziehen der Zugbrücken daran etwas ändern würde. Zugegeben, auch andere Staaten, europäische eingeschlossen, igeln sich jetzt ein. Trump aber poltert nach kühlem, nach beinahe zynischem Kalkül.

Wie 2016 wieder siegen

Er gedenkt den harten Kern seiner Anhänger noch fester um sich zu scharen, indem er die Schuld an allem im Ausland sucht. „America first“: 2020 zieht er damit mindestens so polemisch wie 2016 in den Präsidentschaftswahlkampf.