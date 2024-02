Seine diversen Prozesse bringen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in finanzielle Schwierigkeiten.

Der Mann braucht Geld. Richtig viel Geld. Denn Berufung hin oder her: Binnen 30 Tagen muss Donald Trump 355 Millionen US-Dollar (etwa 330 Millionen Euro) zuzüglich gut 100 Millionen Dollar Zinsen bei Gericht hinterlegen. Zu dieser Geldstrafe wurde der ehemalige US-Präsident am Freitag in New York in einem Betrugsprozess verurteilt. Dazu kommen je vier Millionen Dollar für seine Söhne Donald Jr. und Eric. Die Staatsanwaltschaft warf der Familie vor, den Wert ihrer Trump Organization manipuliert zu haben, um so an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen.

Addiert man die fast 90 Millionen Dollar hinzu, die aufgrund zweier erfolgreicher Verleumdungsklagen der Kolumnistin E. Jean Carroll fällig sind, steht Trump mit mehr als einer halben Milliarde Dollar in der Kreide. Das entspricht angeblich einem Fünftel seines Vermögens und überschreitet wohl die Mittel, die er schnell flüssig machen kann. Kein Wunder also, dass sich Trump nach neuen Einnahmequellen umschaut.

Elon Musk zu Besuch in Mar-a-Lago?

Schon wurde darüber spekuliert, ob er am Wochenende in seinem Anwesen Mar-a-Lago Besuch von Elon Musk erhielt. Denn nur wenige Stunden nach dem Urteil landete am Freitag ein diesem zugeschriebener Privatjet in Florida. Finanziell könnte der zweitreichste Mann der Welt Trump gewiss aus der Bredouille helfen.

Aber vielleicht möchte sich der aussichtsreichste Präsidentschaftskandidat der Republikaner wie einst Münchhausen selbst am blonden Schopf aus dem Sumpf ziehen. Nach dem Urteil ging eine E-Mail an seine Anhänger raus – mit der Bitte zwischen 20 und 3300 Dollar zu spenden. Regelmäßig sorgt Trump auch mit dem Verkauf teurer Fanartikel für Aufsehen. Aktuell im Angebot sind goldene Sneaker. Die knöchelhohen Turnschuhe mit einer US-Flagge und dem Buchstaben T für Trump kosten 399 US-Dollar (rund 370 Euro) und heißen „Niemals aufgeben“. Wie passend. Die Auflage von 1000 Stück, so heißt es, sei bereits nahezu ausverkauft. Doch die Einnahmen sind freilich so oder so nur die sprichwörtlichen Peanuts.

Möglicherweise wird sich Trump aber noch nach seinen aktuellen Geldproblemen zurücksehnen. Denn in den bisherigen Zivilprozessen hatte er keine Haftstrafen zu befürchten. Das ändert sich bei den ab März anstehenden Strafprozessen. Die könnten ihn durchaus ins Gefängnis bringen. Schöne Aussichten sind das auch nicht.