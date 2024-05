Nach fünf Wochen nähert sich der Schweigegeldprozess gegen Donald Trump seinem Ende. Ein letztes Mal versuchen Staatsanwaltschaft und Verteidigung, die Geschworenen zu überzeugen.

An diesem Dienstag werden Anklage und Verteidigung im Fall „The People of the State of New York against Donald J. Trump“ ihre Abschlussplädoyers vortragen. Es ist ein historischer Moment: