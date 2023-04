Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ex-US-Präsident Trump ist wegen massiven Finanzbetrugs angeklagt – wie auch drei seiner Kinder. Betroffen ist auch die Deutsche Bank.

Auf sein dreistöckiges Penthouse an der Spitze eines Wolkenkratzers an der Fifth Avenue in New York ist Donald Trump besonders stolz. „Das ist das beste Apartment, das je gebaut wurde“, protzte