Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran stocken seit Tagen. Aus dem Iran heißt es, dass den Vermittlern in Islamabad ein neuer Vorschlag übergeben worden sei. Nun äußert sich Trump dazu.

Washington/Teheran (dpa) - In den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs ist US-Präsident Donald Trump mit den bisherigen Vorschlägen aus Teheran nicht zufrieden. Angesprochen auf einen neuen iranischen Vorschlag sagte Trump vor Journalisten, der Iran wolle einen Deal machen, aber «ich bin nicht zufrieden damit».

In den vergangenen Wochen waren die Gespräche zwischen Washington und Teheran ins Stocken geraten. Es gilt weiterhin eine Waffenruhe, die Trump einseitig und ohne zeitliche Begrenzung verlängert hatte.

Teheran übergab nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna jüngst einen neuen Vorschlag an die Vermittler in Pakistan. Irans staatlicher Fernsehsender Irib vermeldete, Außenminister Abbas Araghtschi habe in mehreren Telefonaten seine Amtskollegen in der Region über «neue Initiativen im Zusammenhang mit der Beendigung des Krieges» informiert. Über Inhalte der neuen Initiative wurde zunächst nichts bekannt.

US-Verteidigungsminister Hegseth legt ein Kriegsgesetz anders aus als der Wortlaut es hergibt. (Archivfoto) Foto: Rod Lamkey Jr./dpa