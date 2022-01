Dokument enthüllt, wie weit der gescheiterte US-Präsident gehen wollte, um an der Macht zu bleiben.

Ein jetzt vom US-Nationalarchiv freigegebenes Dokument zeigt, zu welch extremen Maßnahmen Donald Trump bereit war, um trotz seiner Niederlage bei der Präsidentenwahl an der Macht zu bleiben. Im November 2020 hat das Weiße Haus offenbar ein Präsidenten-Dekret vorbereitet, mit dem der ranghöchste US-Militär zur Beschlagnahme aller Wahlmaschinen im Land angewiesen werden sollte.

„Mit sofortiger Wirkung muss das Verteidigungsministerium alle Maschinen, Ausrüstung, elektronisch gespeicherten Informationen“ über die Wahl „beschlagnahmen, einsammeln, sichern und analysieren“, heißt es laut dem US-Nachrichtenmagazin „Politico“ in dem dreiseitigen Dokument. Es gehört zu den mehr als 750 Unterlagen, die dem Kongress-Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol übergeben wurden. Der auf den 16. Dezember 2020 datierte Entwurf sieht zudem die Ernennung eines Staatsanwalts vor, der wegen möglicher Betrugsvorwürfe Anklage erheben sollte. Begründet wird die Maßnahme mit – mehrfach widerlegten – Verschwörungstheorien, wonach die Wahlmaschinen manipuliert worden seien. Wer den Entwurf verfasst hat, ist unklar. Er konzentriert sich vor allem auf die Wahlmaschinen der Firma Dominion, die im US-Bundesstaat Georgia zum Einsatz kamen. Eine Neuauszählung per Hand sowie eine weitere maschinelle Nachzählung hatten den Wahlsieg von Joe Biden jedoch bestätigt.

Texaner setzte Kopfgeld auf Wahlbeamte aus

In dem Dokument wird fälschlicherweise behauptet, Dominion sei „im Besitz von ausländischen Akteuren, Ländern und Interessen“ oder werde „von diesen in hohem Maße kontrolliert und beeinflusst“. Die Wahlmaschinen des Unternehmens seien absichtlich so konstruiert, dass sie „systematischen Betrug“ ermöglichten. Diese Falschbehauptungen waren zuvor unter anderem von Trumps Anwalt Rudy Giuliani verbreitet worden.

Unterdessen gab das US-Justizministerium die Festnahme eines 54-jährigen Texaners bekannt, der Wahlbeamte in Georgia mit dem Tod bedroht haben soll. Der Mann hatte demnach einen Tag vor der Kapitolserstürmung in einer Anzeige auf der Website Craigslist zu Gewalttaten gegen drei Männer aufgerufen. Er versprach „Patrioten aus Georgia“ 10.000 Dollar Belohnung, wenn sie Wahlbeamten „eine Kugel verpassen“.afp