Der Konflikt mit dem Regime in Teheran ist zu einem regionalen Krieg mutiert. Mit dieser Entwicklung hatten die USA und Israel nicht gerechnet.

Von der pakistanisch-iranischen Grenze im Osten bis zum Mittelmeer im Westen, von der Türkei im Norden bis zur Spitze der Arabischen Halbinsel im Süden reicht das Kriegsgebiet im Nahen Osten inzwischen. Was von den USA und Israel als effizienter Enthauptungsschlag gegen das iranische Regime gedacht war, ist zu einem regionalen Krieg in einem Dutzend Ländern mit globalen Auswirkungen mutiert. US-Präsident Donald Trump ist der Zauberlehrling, der die Geister nicht mehr los wird, die er gerufen hat.

Inzwischen ist der Konflikt einen Monat alt und eskalierte jetzt mit den ersten Raketenangriffen der Huthis im Jemen auf Israel weiter.

Der US-Präsident wirkt planlos. Dagegen weiß das iranische Regime sehr genau, was es erreichen will: Das Überleben der Theokratie steht ganz oben auf der Liste, das Leid der Iraner ist Nebensache. Die radikalisierte Führung in Teheran hat im ersten Kriegsmonat erkannt, dass sie mit beständigen Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel und die arabischen Staaten und durch die Kontrolle über die Meerenge von Hormus die Niederlage abwenden, die Weltwirtschaft erschüttern und Trump unter Druck setzen kann.

So ist eine Dynamik entstanden, mit denen die USA und Israel nicht gerechnet hatten, als sie am 28. Februar mit ihren Luftangriffen begannen: Das Regime in Teheran hat seine Macht gefestigt und den Konflikt auf den ganzen Nahen Osten ausgedehnt.