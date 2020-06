Laut der US-Zeitung „Washington Post“ hat Donald Trump im September 2019 versucht, sich für die Wahl in Florida zu registrieren, auf dem Antrag jedoch eine falsche Adresse angegeben. Ähnliche Formfehler wurden in der Vergangenheit mit Bußgeldern von bis zu 5000 Dollar bestraft. Die Veröffentlichung der Wahlregistrierung am Mittwoch Abend (Ortszeit) durch die Zeitung kommt denkbar ungelegen: Der US-Präsident wettert seit Tagen gegen vermeintliche Wahlfälschungen.

Dem Dokument zufolge hat Trump am 27. September 2019 bei der Wahlregistrierung seine Adresse in Washington - 1600 Pennsylvania Avenue - angegeben. Nach geltendem Recht ist das ein Problem: In Florida kann nur jemand wählen, der dort seinen Erstwohnsitz hat. Vier Wochen später musste Trump den Antrag erneut einreichen, diesmal gab er eine andere Adresse an: 1100 Ocean Boulevard, sein Hotel „Mar-a-Lago“ in Florida. In den 1990er-Jahren hatte Trump Mar-a-Lago jedoch rechtlich zu einem Club erklärt, in dem er lediglich „private Quartiere“ bewohne. „Es ist entweder ein Club oder es ist dein Zuhause“, sagte der Anwalt Reginald Stamaugh der „Washington Post“. Der Vorgang werfe Fragen auf, so der Jurist.

Formfehler wie diese können teuer werden: Ein Verwaltungsangestellter in Kalifornien war 2016 zu 15 Tagen Gemeindearbeit und 26.000 Dollar Strafe verurteilt worden, weil er sich mit einer Adresse zur Wahl registriert hatte, unter der er nicht lebte. Der Fall wird auf der Homepage des Weißen Hauses als Beispiel für Wahlbetrug aufgeführt.

Zwar ist es nicht unüblich, dass US-Präsidenten während ihrer Regierungszeit außerhalb von Washington wählen. So wählte Obama 2016 in Chicago und George W. Bush 2008 in Texas. Doch Präsident Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder schwammige Aussagen zu seinem Hauptwohnsitz gemacht. Erst am Montag hatte er verkündet: „Ich lebe in Manhattan.“ Ende Mai hatte er Briefwahlen mit Wahlfälschung gleichgesetzt, der Tweet war daraufhin zu seinem Ärger von Anbieter Twitter mit einem Warnhinweis versehen worden.