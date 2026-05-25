Die vorbereitete Einigung zwischen den Kriegsparteien USA und Iran hat sich verzögert. Beide Seiten wollen ihr Gesicht wahren.

Das Gerüst für die Einigung steht. Auch einen Namen für die Vereinbarung gibt es schon: „Islamabad-Erklärung“ soll das Dokument heißen, das nach Vermittlung durch Pakistan den amerikanisch-israelischen Angriffskrieg gegen den Iran beenden und den Weg für neue Atomverhandlungen freimachen soll.

Grundsätzlich sind sich USA und Iran in wichtigen Punkten einig, doch unterzeichnet ist die Erklärung noch nicht, weil beide Seiten sich zum Sieger ausrufen wollen. Entweder werde es eine „große und bedeutsame“ Abmachung mit dem Iran geben, oder es werde keine Vereinbarung geben, erklärte US-Präsident Donald Trump am Montag. Trump steht unter höherem Druck als das iranische Regime, denn die Grundzüge der Vereinbarungen lassen erkennen, dass er mit seinem Krieg gescheitert ist.

Straße von Hormus frei?

„Der politische Kampf um die Interpretation des Kriegsendes hat bereits begonnen“, sagte Kristian Patrick Alexander von der Denkfabrik Rabdan Security and Defense Institute in Abu Dhabi. Trump könne zwar sagen, „dass militärischer Druck den Iran an den Verhandlungstisch gezwungen habe“, sagte Alexander. „Aber es wäre kein sauberer Sieg“, fügte er hinzu: „Trotz massiver Militärschläge konnte Washington den Iran weder politisch destabilisieren noch zur vollständigen Aufgabe seiner strategischen Kerninteressen bewegen.“

Wichtige Pfeiler der „Islamabad-Erklärung“ stehen, wie westliche, arabische und iranische Medien melden. Der Krieg soll enden und 30- bis 60-tägige Verhandlungen über das iranische Atomprogramm ermöglichen. Der Iran gibt die Schifffahrt in der Straße von Hormus während dieser Verhandlungen frei, die USA verzichten vorerst auf Sanktionen gegen iranische Ölexporte. Nach einigen Berichten will Teheran offiziell versichern, keine Atomwaffen anzustreben; das hat der Iran zwar schon häufig erklärt, doch für Trump ist die Bekräftigung wichtig, weil er sie als Erfolg präsentieren will. Entscheidend ist die zeitliche Abfolge der Schritte in der „Islamabad-Erklärung“. Der Iran will durchsetzen, dass zumindest ein Teil seiner eingefrorenen Auslandsguthaben von 25 Milliarden Dollar sofort freigegeben wird und dass Trump seine Seeblockade iranischer Häfen beendet. Das wäre für das Regime ein innenpolitisch wirksamer Erfolg. Trump will die sofortige Freigabe der Straße von Hormus und den offiziellen iranischen Verzicht auf Atomwaffen. „Beide Seiten versuchen innenpolitisch den Eindruck eines Erfolgs zu erzeugen, ohne ihre zentralen strategischen Positionen vollständig aufzugeben“, beobachtet Experte Alexander. Besonders umstrittene Sachthemen werden in der „Islamabad-Erklärung“ deshalb auf die geplanten Verhandlungen verschoben.

Was passiert mit dem Uran?

Das betrifft die Zukunft des iranischen Vorrats an 440 Kilogramm hoch angereichertem Uran. Trump will, dass der Iran das Material an die USA herausgibt, doch Teheran lehnt das bisher ab. Umstritten ist auch, ob und wie lange der Iran auf die Urananreicherung verzichten wird.

Zu den offenen Fragen zählt außerdem die mittelfristige Zukunft der Straße von Hormus: Iranische Staatsmedien berichten, es werde keine Rückkehr zum Zustand vor Kriegsbeginn geben, als die Schifffahrt völlig frei war. Teheran beansprucht weiter die Kontrolle über die Meerenge, auch wenn die Tanker zunächst wieder fahren sollen. Der Iran verlangt zudem, dass Israel seinen Krieg gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon sofort einstellt – doch eine Zusage der USA gibt es bisher nicht.

Auffällig ist, was in der „Islamabad-Erklärung“ nicht erwähnt werden soll. Die amerikanischen Forderungen nach Reichweitengrenzen für iranische Raketen und einem Ende der iranischen Unterstützung für Gruppen wie die Hisbollah kommen den Berichten zufolge in dem Papier nicht vor. Beide Themen zählten zu den Kriegszielen von USA und Israel.

Befürworter eines harten Iran-Kurses in Trumps Republikanischer Partei kritisieren die geplante Einigung bereits als Geschenk an die Mullahs in Teheran.