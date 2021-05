Die weltweit beliebte Smartphone-App aus China droht erneut ein Opfer der Weltpolitik zu werden. Wie erklärt sich der Feldzug des US-Präsidenten gegen die überwiegend von Jugendlichen genutzte Plattform?

Kurze Tanzeinlagen, dadaistische Sketche oder putzige Katzen-Clips: Wer sich durch den Video-Kosmos von TikTok klickt, bekommt zumindest eine Ahnung davon, warum die chinesische App derzeit bei Jugendlichen die beliebteste Internet-Plattform ist. Was die Anzahl der gegenwärtigen Downloads angeht, ist TikTok sogar die beliebteste App der Welt – vor Facebook und Whatsapp.

Heiter geht es zu bei TikTok, schrill – und niemals langweilig. Die analoge Welt der Realpolitik erscheint dazu im krassen Kontrast: Die Corona-Pandemie stürzt die Weltwirtschaft in eine schwere Rezession, unterschwellige Konflikte zwischen Staaten treten offen zu Tage. Es herrscht politische Depression.

Aus in Indien nach Grenzstreit

Die heitere TikTok-App scheint nun zum jüngsten Opfer geopolitischer Auseinandersetzungen zu werden. Nach einem Grenzstreit zwischen China und Indien im Himalaya, bei dem Dutzende Soldaten gestorben sind, verbot Indiens Ministerpräsident Narendra Modi kürzlich die beliebteste chinesische App kurzerhand in seinem Land – und brachte TikTok so um einen seiner größten Märkte. Nun könnte mit den Vereinigten Staaten das Aus für einen weiteren sehr wichtigen Absatzmarkt folgen.

Fakt ist: Im US-Kongress wurden bereits Gesetzentwürfe gebilligt, die es Regierungsmitarbeitern verbieten, TikTok zu nutzen. Der Stabschef des Weißen Hauses sprach zudem davon, dass weitere Maßnahmen innerhalb von „Wochen, nicht Monaten“ folgen würden. Warum US-Präsident Donald Trump nun auch gegen TikTok vorgehen will, ist nicht ganz klar. Er hat sich ziemlich widersprüchlich geäußert. Immerhin hat Trump bereits dafür gesorgt, dass der Handyriese Huawei, zugleich einer der wichtigsten Ausrüster in der Telekommunikationsbranche, in vielen Ländern nicht mehr zum Zuge kommt. Der Vorwurf: Huawei sei in Wahrheit ein chinesisches Staatsunternehmen.

Viele Ränge blieben leer

Ähnliche Töne klingen auch mit Bezug auf TikTok an. Doch vielleicht führt Trump auch nur einen persönlichen Rachefeldzug. Als der US-Präsident Ende Juni in Oklahoma seinen Wahlkampf mit einer Rede wieder in die Gänge bringen wollte, blieben viele Ränge in der Halle überraschend leer. Tausende TikTok-Nutzer hatten sich via App abgesprochen, Tickets zu ordern – nur um dann nicht anzureisen. Die Bilder der leeren Sitzreihen brachten Trump viel Spott ein.