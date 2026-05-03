Der US-Präsident will Europa und vor allem Deutschland wirtschaftlich wie militärisch schwächen. Das ist ganz im Sinne Moskaus.

Die Entscheidungen, 5000 oder mehr US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen und die Zölle auf europäische Autoexporte in die USA auf 25 Prozent zu erhöhen, betreffen zwei ganz unterschiedliche Sachverhalte, gründen aber im selben Motiv: Donald Trump zürnt den Europäern und vor allem den Deutschen. Deren Kanzler Friedrich Merz hat es gewagt, mit Blick auf den Krieg gegen den Iran – in der Sache völlig berechtigte – Kritik zu üben.

Europa droht „Fähigkeitslücke“

Mit seinen Entscheidungen, die vor allem narzisstischer Kränkung und Rachegefühlen entspringen, streut Trump erneut Sand ins Getriebe der ohnehin stotternden Weltwirtschaft. Zugleich treibt er einen weiteren Keil ins transatlantische Sicherheits- und Verteidigungsbündnis. Letzteres umso mehr, als der US-Präsident nicht nur mit dem Abzug Tausender Soldaten droht. Zugleich will die US-Regierung offenbar auf die geplante Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland verzichten. Diese Waffensysteme sollten als Teil des Abschreckungsarsenals gegenüber Russland dienen. Kommen sie nicht, droht Europa nach Auffassung von Experten eine gefährliche „Fähigkeitslücke“.

So gesehen richten sich Trumps Botschaften an zwei Adressaten: Den unbotmäßigen Europäern macht er klar, dass er sie wirtschaftlich und militärisch schwächen will. Zugleich sendet er nach Moskau ein Signal, das dort mit großer Genugtuung und Zufriedenheit aufgenommen werden wird.