Nach dem Tod eines Schwarzen durch Polizeigewalt werden die USA von schweren Protesten erschüttert . Unser Korrespondent Frank Herrmann sprach mit Jalane Dawn Schmidt, Dozentin für afroamerikanische Studien an der University of Virginia, über die Gründe für die Unruhen, was ihr Hoffnung macht und welchen Schachzug von Präsident Trump sie besonders fürchtet.

Frau Schmidt, was erleben wir gerade? Ist es ein zweites 1968, ein Jahr, in dem Amerika in heftigen Unruhen versinkt?

Auf jeden Fall steuern wir wohl auf einen heißen