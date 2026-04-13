Die Chancen, einen US-Präsidenten aus dem Amt zu jagen, stehen schlecht – wie immer sein geistiger Zustand auch sein mag.

Es ist schon irre, einer ganzen Zivilisation mit Vernichtung zu drohen – so wie US-Präsident Trump gegenüber dem Iran. Es spricht auch nicht gerade für einen aufgeräumten Geist, innerhalb kürzester Zeit komplett Widersprüchliches zu behaupten – und dann nochmal genau das Gegenteil. Säße besagter Wirrkopf nicht im Weißen Haus und hätte er nicht den Finger am Auslöser des größten Atomwaffenarsenals der Welt, es könnte unterhaltend sein.

In den USA – und nicht nur dort – wächst die Angst, was Trump noch alles anstellen könnte, wenn er das Interesse am Iran und der Straße von Hormus verliert. Immer mehr Menschen bringen Abschnitt 4 des 25. Zusatzes der US-Verfassung (Amendment) ins Spiel. Dort ist nämlich geregelt, was geschieht, wenn ein Präsident nicht mehr fähig ist, die Amtsgeschäfte zu führen.

Trumps Vize Vance übernähme die Amtsgeschäfte

Sieht er es selbst ein, kein Problem. Dann übernimmt sein Vize. Solche Einsicht ist beim aktuellen Amtsinhaber aber eher unwahrscheinlich. Also Möglichkeit zwei: Der Vizepräsident und die Mehrheit der Minister im Kabinett schicken eine schriftliche Erklärung an das Parlament (den Kongress) mit dem Inhalt, dass der Präsident zu krank, zu gebrechlich oder zu irre ist, um das Land zu führen. Automatisch übernähme auch hier der Vizepräsident die Amtsgeschäfte. Ob ein Präsident J.D Vance allerdings besser wäre, mag jeder selbst entscheiden.

Doch damit würde der Spaß sowieso erst anfangen. Denn der Präsident kann in diesem Fall schriftlich erklären, dass er nicht zu krank, zu gebrechlich oder zu irre ist, sein Amt auszuüben. Und wäre automatisch wieder da. Es sei denn, Vizepräsident und Mehrheit des Kabinetts widersprächen dem Präsidenten innerhalb von vier Tagen.

Passus aus Verfassung noch nie angewendet

Dann wäre der Kongress am Zug. In einer Frist von 21 Tagen müssten dann dessen Abgeordnete darüber entscheiden, ob der Präsident zu alt, zu gebrechlich oder zu irre für sein Amt ist. Und das mit Zweidrittelmehrheit. Käme diese zustande, wäre – in diesem Fall – Donald Trump weg vom Fenster und die Welt würde aufatmen. Wie lange, ist allerdings fraglich – siehe Vizepräsident Vance. Käme die Mehrheit nicht zustande, kehrte der Präsident in sein Amt zurück.

Angewendet wurde Abschnitt 4 des 25. Verfassungszusatzes noch nie. Diskutiert allerdings schon. Nicht nur seit Trump, auch wenn das Ausmaß der derzeitigen Debatten und nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol 2021 ohne historisches Beispiel sind. Nach dem Attentat auf Präsident Ronald Reagan (1981) war solch eine Maßnahme beispielsweise im Gespräch, und auch nach dem Bekanntwerden des Watergate-Skandals unter Präsident Richard Nixon. Dieser trat übrigens im August 1974 mehr oder weniger freiwillig zurück.

Jeder kann sich nun ausrechnen, wie wahrscheinlich es derzeit ist, dass sich Trumps Umfeld, also Vizepräsident und Kabinett, aufrafft und ihn zu stoppen versucht. Und wie wahrscheinlich eine Zweidrittelmehrheit im Kongress wäre. Also doch Impeachment, das heißt Anklage vor dem Senat? Da hat Trump schon zwei Verfahren überstanden – wegen Machtmissbrauchs (2019) und Anstiftung zum Aufstand (2021). Aber vielleicht sind aller guten Dinge ja drei?