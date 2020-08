US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit dem Sender Fox Business Network zugegeben, keine weiteren Finanzhilfen für Briefwahlen genehmigen zu wollen. Bei einer Einigung auf ein neues Corona-Hilfspaket mit den Demokraten wolle er notfalls sein Veto einlegen, falls das Paket Finanzhilfen für die Post enthält. „Das bedeutet, sie können keine allgemeine Briefwahl haben; sie können sie einfach nicht haben“ sagte Trump am Donnerstag dem konservativen Sender. Die Demokraten bräuchten dieses Geld, damit die Post „all diese Abermillionen von Stimmzetteln annehmen kann“. Trump befürchtet offenbar, dass die Demokraten bei der Präsidentenwahl im November von einer Zunahme der Stimmabgabe über Briefwahl profitieren könnten.

Sowohl Trump als auch seine Frau Melania hatten an ihrem Wohnsitz Palm Beach selbst Briefwahlzettel für am Dienstag anstehende örtliche Vorwahlen im Bundesstaat Florida beantragt, wie aus der Webseite der Wahlaufsichtsbehörde der Stadt Palm Beach hervorging.

Wegen der zunehmenden Bedeutung der Abstimmung per Briefwahl warnte der Präsident erneut vor Wahlbetrug. „Das wird der größte Betrug in der Geschichte“, sagte er dem Sender. In manchen Bundesstaaten wie Virginia würden Briefwahlunterlagen an „Tote und Hunde“ verschickt. Als eine Journalistin später am selben Tag fragte, ob Trump sein Veto gegen alle Gesetze einlegen würde, die Gelder für die Post beinhalteten, verneinte er dies jedoch.

Bei der US-Wahl im November wird vor allem wegen des von der Corona-Pandemie ausgehenden Gesundheitsrisikos eine deutliche Zunahme der Abstimmung per Briefwahl erwartet. Trump hat deswegen wiederholt vor Wahlbetrug gewarnt, allerdings bislang keine stichhaltigen Belege dafür vorgelegt. Der Republikaner scheint Briefwahl als eine Finte der Demokraten zu betrachten, um ihn mit Hilfe einer höheren Wahlbeteiligung zu schlagen.

Die Demokraten setzen sich dafür ein, dass die Bundesstaaten wegen der Corona-Pandemie möglichst vielen Wählern die Abstimmung per Briefwahl ermöglichen. Sie befürchten, dass Minderheiten und Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten wegen ihrer oft schlechten Krankenversicherung der Wahl aus Angst vor einer Ansteckung fernbleiben könnten. Wenn mehr Wahlzettel per Post eingehen, könnte das aber auch zu einer etwas verzögerten Bekanntgabe des Wahlergebnisses führen. Experten warnen, dass Trumps Wahlbetrugsäußerungen genutzt werden könnten, um die Abstimmung in Frage zu stellen. Der Nachrichtensender CNN nannte die fortwährende Einmischung Trumps in den Ablauf der Wahl eine „Bedrohung für die Demokratie in den USA“.

Im Gespräch mit Fox-Moderatorin Maria Bartiromo wiederholte Trump seine Aussage, das Coronavirus werde „eines Tages einfach verschwinden“. Er behauptete außerdem, der „Green New Deal“ der New Yorker Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez („eine schlechte Schülerin“) würde die Haltung von Kühen verbieten wollen und man müsse quasi „das Empire State Building abreißen und es ohne Fenster wieder aufbauen“, um ihren Forderungen nach energiesparenden Fenstern nachzukommen. Präsidentschaftskandidat Joe Biden und seine Vizekandidatin Kamala Harris nannte er „kranke Leute“.