Statt die Übergabe der Macht an seinen Nachfolger Joe Biden vorzubereiten, schlägt US-Präsident Donald Trump um sich. Er will seine Niederlage nicht akzeptieren und wechselt mit dramatischer Geste das Führungspersonal in Schlüsselministerien aus. Das könnte auch für die US-Truppen in Deutschland Folgen haben.

Im Pentagon müssen nach dem per Tweet entlassenen Minister Mark Esper weitere Führungskräfte ihren Hut nehmen. Neben der bisherigen Stabschefin Jennifer Stewart wurden auch