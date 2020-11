Inmitten einer Pandemie, die mehr als 230.000 Todesopfer gefordert hat, sind an diesem Dienstag rund 240 Millionen Amerikaner aufgerufen, den Präsidenten, den Kongress und zahlreiche andere Ämter neu zu wählen.

Mehr als 92 Millionen Wahlberechtigte in den USA haben bereits vor dem offiziellen Wahltag ihre Stimme abgegeben – ein Rekord.Die hohe Anzahl von Frühwählern könnte ein Indiz für eine historisch hohe Wahlbeteiligung sein. Seit 1968 lag sie nicht mehr über 60 Prozent. Im Kampf um das Weiße Haus fällt die Entscheidung zwischen Amtsinhaber Donald Trump von den Republikanern und Ex-Vizepräsident Joe Biden von den Demokraten. Der 77-jährige Biden liegt seit Wochen in den Umfragen stabil vor dem 74-jährigen Trump, der aber auch 2016 in Umfragen hinten lag und dann trotzdem knapp siegte.

Auch im Rennen um 35 der 100 Senatsmandate sehen die Demoskopen die Demokraten im Vorteil: Sie könnten erstmals seit 2008 beide Kongresskammern erobern.

Trump: Anwälte sind bereit

Medienberichte heizten Spekulationen an, Trump wolle sich im Fall eines Vorsprungs in der Wahlnacht noch vor Ende der Stimmenauszählung zum Sieger erklären. Trump nannte einen solchen Bericht des Internet-Portals Axios „falsch“. Er forderte aber erneut, ein Wahlergebnis müsse noch in der Nacht zu Mittwoch vorliegen. „Ich denke, dass es nicht fair ist, dass wir nach der Wahl eine lange Zeit warten müssen“, sagte Trump. „Sobald die Wahl vorbei ist, gehen wir mit unseren Anwälten rein.“

Die Bundespolizei FBI ermittelt derweil wegen eines Vorfalls in Texas, bei dem Trump-Anhänger einen Biden-Wahlkampfbus mit Fahrzeugen bedrängten. Trump begrüßte den Vorfall auf Twitter mit den Worten: „Ich liebe Texas.“ Bei einem Auftritt am Sonntag in Michigan behauptete der Präsident, seine Anhänger hätten den Biden-Bus „beschützen“ wollen. Das FBI solle lieber gegen „Terroristen und Anarchisten“ ermitteln, fügte er hinzu.

Kundgebungen in Pennsylvania

Biden sagte zu den Anfechtungsgerüchten: „Der Präsident wird diese Wahl nicht stehlen.“ Sowohl Biden als auch Trump verbrachten den letzten Wahlkampftag vor allem in Pennsylvania. 2016 hatte dort Trump knapp gesiegt. Gouverneur Tom Wolf warb um Geduld: „Wegen des Coronavirus wurden Millionen von Stimmen per Post abgegeben, so dass es länger als gewöhnlich dauern kann, jede Stimme auszuzählen.“