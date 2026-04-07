Der US-Präsident hat völlig den Kompass verloren. Und das nicht nur verbal. Jetzt scheint er nicht einmal mehr vor Kriegsverbrechen zurückzuschrecken.

US-Präsident Donald Trump baut Druck auf den Iran auf: „Erinnert ihr euch noch daran, als ich dem Iran zehn Tage Zeit gegeben habe, ein Abkommen zu schließen oder die Straße von Hormus zu öffnen? Die Zeit läuft ab – noch 48 Stunden, dann bricht die Hölle über sie herein. Ehre sei Gott!“, schrieb er an Ostern auf seiner Plattform Truth Social. Die Führung Irans seien „Kriminelle“ und „verrückte Bastarde“. Die USA würden sie in die Hölle oder wahlweise in die Steinzeit zurückbomben, wo sie hingehörten. Zudem will er die „Scheiße aus Iran herausprügeln“, eine „ganze Zivilisation“ werde sterben. Er unterscheidet also keineswegs zwischen dem verbrecherischen Mullah-Regime und der gepeinigten Bevölkerung.

Völlig den Kompass verloren

Unflätige Sprache auf der einen Seite, auf der anderen das Gebaren als Gotteskrieger, der sich immer wieder gern im Weißen Haus von evangelikalen Pastoren und Pastorinnen segnen lässt. Der US-Präsident hat völlig den Kompass verloren. Und das nicht nur verbal.

Nun droht er Angriffe auf zivile und energetische Infrastruktur an. Angriffe, die ein Kriegsverbrechen und damit nichts anderes wären als die fürchterlichen russischen Attacken auf Kiew im Januar. Damals hat der Internationale Strafgerichtshof zu Recht Haftbefehle gegen russische Militärs und Politiker erlassen, die dafür verantwortlich sind. Sollte Trump Irans zivile Infrastruktur zerstören lassen, ist er ein Kriegsverbrecher. Genau wie Putin.