US-Präsident Donald Trump genießt den Wahlkampfauftakt sichtlich. Bei seinem zweiten öffentlichen Auftritt in Pennsylvania warb er intensiv um die Stimmen der Frauen. Außerdem legte er seine TV-Fragestunde auf die gleiche Zeit wie sein Herausforderer Joe Biden.

Bei seiner Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania hat Präsident Donald Trump besonders um die Stimmen der Frauen geworben. „Vorstadtfrauen, würdet ihr mich bitte mögen?“, sagte der Republikaner beim Auftritt in Johnstown am Dienstagabend (Ortszeit). „Ich habe eure verdammte Nachbarschaft gerettet, okay?“ Damit spielte er auf die Abschaffung einer Regelung aus der Zeit seines Amtsvorgängers Barack Obama an, die mehr Wohnungen für Geringverdiener in den Vorstädten geschaffen hatte.

Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden liege Umfragen zufolge bei den Wählerinnen in Pennsylvania deutlich vorne. Die Monmouth-Universität im Bundesstaat New Jersey fand Anfang Oktober heruas, dass nur rund 35 Prozent der befragten Frauen für Trump stimmen würden, 61 Prozent hingegen für Biden. Bei den Männern liegen die beiden Kandidaten dicht beieinander. Damit könnten vor allem die Frauen aus den Vorstädten am Ende die wahlentscheidende Gruppe sein.

Kandidaten werben um Wähler in den Swing States

Pennsylvania ist einer der sogenannten Swing States, in denen weder die Republikaner noch die Demokraten auf eine klare Mehrheit zählen können. Deshalb werben die beiden Kandidaten hier besonders stark um die Gunst der Wähler.

Trump twitterte aus Philadelphia:

Great night in Pennsylvania. Big and Enthusiastic Crowd. Will be back soon. VOTE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

Statt einer zweiten TV-Debatte, die aufgrund von Trumps Covid-19-Erkrankung entfallen musste, sollte es konkurrierende Fragestunden geben. Trump setzte seine Zusammenkunft mit den Wählern am Donnerstagabend, 20 Uhr (Ortszeit), in Miami beim Fernsehsender NBC an. Exakt für diese Zeit ist bereits seit vergangener Woche eine ähnliche Veranstaltung Bidens in Philadelphia vereinbart, die beim Sender ABC übertragen wird.

Mit der Ankündigung gibt es auch neue Informationen zu Corona-Tests des Präsidenten. Der Sender teilte mit, dass bei Trump am Dienstag ein PCR-Test gemacht worden sei, der im Forschungszentrum National Institutes of Health unter anderem vom Immunologen Anthony Fauci analysiert worden sei. Dabei sei „mit einem hohen Grad an Sicherheit“ festgestellt worden, dass Trump nicht mehr ansteckend sei. Trumps Leibarzt Sean Conley hatte diese Schlussfolgerung zuvor vor allem auf Antigen-Schnelltests bezogen, die als weniger verlässlich gelten.