Omikron gelingt es stärker als früheren Corona-Varianten, den Immunschutz von Geimpften und Genesenen zu umgehen. Die Mutante verursacht zudem mildere Krankheitsverläufe. Es wäre aber ein Fehlschluss, die Impfungen deshalb für weniger wichtig zu halten. Und das mit den „milden“ Erkrankungen ist auch so eine Sache.

Hat Omikron die anderen Corona-Varianten schon komplett verdrängt?

Nicht ganz. In dem am Donnerstag vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Wochenbericht heißt es, dass in der zweiten Kalenderwoche bundesweit 89 Prozent der Covid-19-Fälle auf Omikron zurückzuführen waren. Die regionalen Unterschiede sind dabei beachtlich. In Bremen lag der Omikron-Anteil bei 96 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern lediglich bei 16 Prozent. Für Rheinland-Pfalz meldete das Landesuntersuchungsamt am Freitag 91,9 Prozent.

Wo ist die Inzidenz besonders hoch?

Dort wo besonders viele Menschen dicht beieinander leben, also in den Großstädten. Das RKI gab am Freitagvormittag die Sieben-Tage-Inzidenz für Bremen mit 1258,7 an, für Berlin mit 1258,3 (in Berlin-Mitte waren es sogar 2200,1), für Hamburg mit 1221,9. Zum Vergleich: In Thüringen, wo Omikron noch nicht so verbreitet ist, lag der Wert bei 264,5, in Sachsen bei 339,2.

Das Muster zeigt sich auch in Rheinland-Pfalz, wo die Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes vom Freitag bei 623,7 lag. An der Spitze lagen hier Städte wie Mainz (1035,4), Kaiserslautern (971,1), Bad Kreuznach (935,4), Speyer (806,0) und Koblenz (775,2).

Dass Bremen bei der Inzidenz bundesweit ganz vorne ist, mag überraschen, schließlich sind in keinem anderen Bundesland mehr Menschen doppelt geimpft. Nach Daten von Freitagmorgen waren es 85,8 Prozent der Bevölkerung (Bundesdurchschnitt: 73,2 Prozent). Neben dem Großstadteffekt gehen die hohen Infektionszahlen darauf zurück, dass es Omikron in viel stärkerem Maße als Delta gelingt, den Immunschutz von Geimpften und Genesenen zu umgehen. Neue Daten aus England sprechen dafür, dass das der eigentliche Grund für die hohe Anzahl an Ansteckungen ist. Auch deutsche Fachleute, wie die Virologin Sandra Ciesek, haben diese Vermutung schon geäußert.

Wie sieht es mit der Impfeffektivität aus?

Das