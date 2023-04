Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das zweite Triell der Kanzlerkandidaten war inhaltsreicher als das erste und in der Tonlage aggressiver. CDU-Mann Armin Laschet konnte nur am Anfang Punkte gegen Olaf Scholz (SPD) sammeln, Annalena Baerbock (Grüne) wirkte am besten vorbereitet.

Das erste Triell vor zwei Wochen war verglichen mit der Diskussion von Sonntagabend geradezu eine gemütliche Plauderei. Diesmal ging es zur Sache, und Motor einer regelrechten Serie von anfänglichen