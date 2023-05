Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Corona-Pandemie haben Wissenschaftler davor gewarnt: Ärzte könnten in die Lage kommen, entscheiden zu müssen, wem sie zuerst helfen. Am Klinikum Zittau in Sachsen ist die Triage zum Thema geworden. Eine Rheinland-Pfälzerin klagt in Karlsruhe und fordert eine gesetzliche Grundlage.

Was vor wenigen Monaten kaum jemand glaubte, ist eingetreten: Wegen Überlastung soll man in einem Krankenhaus in Sachsen die Triage angewendet haben. Der Ärztliche Direktor des Oberlausitzer