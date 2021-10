Kurz vor Beginn der UN-Klimakonferenz am Sonntag in Glasgow schlägt die Welt-Wetterorganisation Alarm: Trotz der Corona-Krise ist die Konzentration von Klimagasen wie Kohlendioxid rund um den Erdball gestiegen.

Der Generalsekretär der Welt-Wetterorganisation (WMO), Petteri Taalas, sagte am Montag, dass die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 immer schwieriger zu erreichen seien. Laut diesem Abkommen soll der durchschnittliche Temperaturanstieg auf der Erde möglichst auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter beschränkt werden. Doch die Konzentration von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO 2 ) und Methan in der dünnen Schicht um die Erde (Atmosphäre) nimmt den Messung zufolge stetig zu. Damit schreite die Erderwärmung mit ihren verheerenden Folgen für Menschheit und Umwelt weiter voran, warnte die WMO.

Die Weltwetterorganisation gehört zu den Vereinten Nationen und sitzt in Genf. In ihrem neuesten Bericht, der auf Messungen im Jahr 2020 beruht, stellt die WMO fest, dass die Lockdowns, Betriebsschließungen und Verkehrsunterbrechungen nur zu einem vorübergehenden Rückgang der Emissionen geführt hätten. Der Anstieg der Klimagas-Konzentration im Jahr 2020 sei sogar noch höher ausgefallen als die durchschnittliche Zunahme in den vergangenen zehn Jahren, heißt es.

Betonherstellung setzt Klimagase frei

Das wichtigste durch menschliche Aktivität freigesetzte Treibhausgas ist CO 2 . Es entsteht vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe (Öl, Kohle, Gas) sowie bei der Herstellung von Beton. Das Gas kann viele Jahrhunderte in den oberen Luftschichten bleiben und dort die Sonnenenergie speichern. Daneben heizt auch der Ausstoß von Methan und Lachgas die Oberflächentemperatur merklich an. Diese beiden Stoffe entstehen vor allem in der Landwirtschaft, etwa bei der Verwendung von Kunstdünger.

Bei der Welt-Klimakonferenz in Glasgow (kurz: COP26) wird über eine Verschärfung der bisherigen internationalen Klimaschutzpläne verhandelt. Das Treffen gilt als entscheidend, um doch noch eine Verlangsamung der Erderwärmung zu erreichen. Der Gastgeber, Großbritanniens Premierminister Boris Johnson, warnte am Montag indes vor einem möglichen Misserfolg des Treffens.

Amazonas akut bedroht