Das westliche Verteidigungsbündnis ist entschlossen, Russland auf absehbare Zeit die Stirn zu bieten.

Wenn die Geschichte des Kriegs in der Ukraine geschrieben wird, dürfte der 26. April ein eigenes Kapitel einnehmen. Der Tag, an dem Deutschland beschloss, an Kiew sogar Panzer zu liefern: Gepard-Flugabwehr-Panzer.