Der am Freitag getötete iranische Wissenschaftler ist am Montag beigesetzt worden. Die Führung Irans nutzt dies zu einer Propaganda-Attacke gegen den Westen. Gleichzeitig gibt es diplomatische Avancen an die künftige US-Regierung.

Dem ermordeten 59-jährigen Mohsen Fachrisadeh wurde mit einer live im Staatsfernsehen übertragenen Trauerfeier im Verteidigungsministerium die letzte Ehre erwiesen. Generäle und Regierungsvertreter, darunter Verteidigungsminister Amir Hatami und der Chef der Revolutionsgarden, Hossein Salami, nahmen an der Zeremonie teil. Fachrisadeh wurde danach in Imamsadeh Saleh beigesetzt, einem schiitischen Heiligtum im Norden Teherans, in dem bereits zwei 2010 und 2011 ermordete Atomwissenschaftler bestattet wurden. Auch damals wurde davon ausgegangen, dass Israel und die USA hinter den Morden standen. Die Rede ist von Dutzenden solcher „gezielten Tötungen“ in den vergangenen zwei Jahrzehnten.

Fachrisadeh werde eine Inspiration sein für „alle, die sich auf den Weg des Kampfes machen“, sagte Minister Hatami in seiner Trauerrede über den 59-Jährigen und nannte ihn „unseren lieben Märtyrer“. Fachrisadeh war ein Stellvertreter Hatamis und Leiter der Forschungs- und Innovationsabteilung des iranischen Verteidigungsministeriums.

Er habe „eine bedeutende Rolle bei Innovationen im Verteidigungsbereich“ gespielt und sei der ranghöchste Beamte gewesen, der „die Atomverteidigung leitete“, sagte Hatami weiter. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat den Wissenschaftler wiederholt den Vater des iranischen Atomprogramms genannt. Bereits im März 2007 wurde Fachrisadeh zusammen mit anderen „Personen, die an nuklearen oder ballistischen Raketenaktivitäten“ für den Iran beteiligt waren, vom UN-Sicherheitsrat mit Sanktionen belegt.

Bilder, die nach Fachrisadehs Tod veröffentlicht wurden, zeigen ihn 2019 bei einem Zusammentreffen mit dem obersten geistlichen Führer Irans, Ayatollah Ali Chamenei – ein Indiz für seine mögliche Stellung im iranischen Machtgefüge. Es werde „wahrscheinlich Monate, wenn nicht Jahre dauern, um die volle Tragweite seines Todes zu ermessen“, schrieb Experte Karim Sadjadpour vom US-Institut Carnegie Endowment for International Peace auf Twitter. Hatami kündigte an, die Regierung werde das Budget der Forschungs- und Innovationsabteilung verdoppeln, um Fachrisadehs Weg „energisch“ fortzusetzen.

Irans Außenminister Javad Sarif hingegen sagte am Montag, Teheran wolle die Spannungen mit den USA unter einer Präsidentschaft Joe Bidens abbauen. „Wir wollen ja keine Freundschaft anfangen, sondern nur unnötige Spannungen und Feindseligkeiten abbauen“, sagte Sarif in einem am Montag veröffentlichten Video-Interview des Nachrichtenportals Entechab. Eine Annäherung an die USA sei im Interesse des Landes und Volkes. Er kenne Biden als Senator aus seiner Zeit als iranischer UN-Botschafter in New York von 2002 bis 2007 und habe ihn auch persönlich getroffen. „Biden ist seit den 1970ern in der amerikanischen Außenpolitik tätig und kennt sich darin weitaus besser aus als (US-Präsident Donald) Trump“, sagte Sarif.

Bei der Ermordung Mohsen Fachrisadehs ist nach Angaben Teherans offenbar eine ferngesteuerte Waffe eingesetzt worden. Die Nachrichtenagentur Fars berichtete am Montag ohne Angabe von Quellen, ein auf einem Pick-up montiertes „ferngesteuertes Maschinengewehr“ habe die Schüsse abgegeben. Ein Vertreter des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran beschuldigte Israels Geheimdienst sowie im Exil lebende Oppositionelle der „Volksmudschahedin“. Iranische Ultrakonservative forderten nach dem Attentat eine harte Reaktion Teherans. Das iranische Parlament verlangte am Sonntag einen Stopp der internationalen Inspektionen iranischer Atomanlagen.