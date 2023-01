Damit Bürger ihre Trauer um den Tod des emeritierten Papstes ausdrücken können, liegt ab diesem Montag im südlichen Seitenschiff des Doms ein Kondolenzbuch aus.

Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann rief die Pfarreien dazu auf, bis zum Begräbnis von Benedikt XVI. am Donnerstag an allen Kirchen Trauerbeflaggung anzubringen und in Gottesdiensten für den Verstorbenen zu beten. Im Dom wird Wiesemann am Dienstag um 18 Uhr ein Requiem für den früheren Papst feiern. In einem Brief an die Pfarreien würdigte der Speyerer Bischof Benedikt XVI. als „einen der größten Theologen der Gegenwart“ und wichtigen Wegbereiter und Interpreten des Zweiten Vatikanischen Konzils: „Das theologische Denken von Papst emeritus Benedikt XVI. war zutiefst biblisch verwurzelt, schöpfte aus der ganzen Breite der kirchlichen Tradition und zielte darauf ab, Glaube und Vernunft miteinander zu versöhnen.“ Mit Blick auf das achtjährige Pontifikat betonte Wiesemann: „Den Petrusdienst hat er auf die ihm eigene Weise ausgeübt: getragen von einer spürbar tiefen Spiritualität, mit theologischer Brillanz und menschlich bescheiden zugleich.“

Ratzinger zwei Mal in Speyer

Kardinal Joseph Ratzinger war 1987 in Speyer als Begleiter von Papst Johannes II. bei dessen Besuch, und am Pfingstfest 1990, als der Kardinal im Dom einen Vortrag zu den Hoffnungen und Gefahren Europas angesichts der Vollendung der Deutschen Einheit hielt.