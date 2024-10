Die Beziehungen zwischen Europa und den USA fußten lange Zeit auf gemeinsamen Werten und Interessen. Das ändert sich.

Seit Jahrzehnten ist die transatlantische Partnerschaft eine der Konstanten der internationalen Politik. Die engen Beziehungen zwischen Europa und den USA beruhen dabei auf zwei wesentlichen Grundlagen:

1. gemeinsame Werte: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Schutz der Menschenrechte gelten auf beiden Seiten des Atlantiks als grundlegend für die politischen und gesellschaftlichen Systeme.

2. gemeinsame Interessen: Diese sind nicht nur sicherheitspolitischer Natur, verkörpert durch die Nato. Hinzu kommen beispielsweise wirtschaftspolitische Konzepte, die von beiden Seiten geteilt werden, etwa die Marktwirtschaft oder der freie Welthandel.

Chinas globaler Führungsanspruch

Seit einiger Zeit aber gibt es vermehrt Zweifel an der Stabilität und Zukunftsfähigkeit der transatlantischen Partnerschaft. US-Präsident Joe Biden besucht Deutschland in einer Phase, in der vielerorts der Zerfall des „Westens“ oder zumindest das Ende von dessen globaler Dominanz diagnostiziert werden.

Für diesen Befund gibt es mehrere Ursachen. Da ist, als wohl wichtigster, aber nicht einziger äußerer Faktor, der unverhohlene globale Führungsanspruch Chinas. Unter Staats- und Parteichef Xi Jinping will die autokratische Volksrepublik dem Westen und dessen Führungsmacht USA weltweit Paroli bieten – wirtschaftlich, militärisch, auch ideologisch.

USA suchen mehr Verbündete außerhalb Europas

In Europa wurde die gewachsene Rolle Chinas, die unter Xi mit einer bedrohlich wirkenden Aggressivität einhergeht, lange ignoriert, zumindest unterschätzt. Ganz anders in den USA, wo sich die Blicke seit geraumer Zeit immer stärker Richtung China und ganz Asien richten. Das bedeutet nicht zwangsläufig das Ende der Westorientierung, aber zweifellos haben die transatlantischen Beziehungen für die USA ihre Exklusivität verloren. Im weltweiten Wettbewerb um Macht- und Einflusssphären sucht die Weltmacht verstärkt nach Partnern und Verbündeten auch außerhalb Europas. Das erhöht das Risiko transatlantischer Interessenskonflikte.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der neoimperialistischen, vor Krieg nicht zurückschreckenden Politik Russlands muss Europa sicherheits- und verteidigungspolitisch autonomer werden. Neue Konzepte sind auch in der Wirtschafts- und Handelspolitik gefragt, wenn nicht nur China, sondern vermehrt auch die USA protektionistisches Verhalten zum Schutz der jeweils eigenen Industrien an den Tag legen. Das ist nicht nur Donald Trumps Thema, auch Joe Bidens Industriepolitik ist eine Herausforderung für Europa. Auch hier drohen transatlantische Konflikte, wird der Wettbewerb schärfer.

Erosion des gemeinsamen Wertekanons

Das geht einher mit einer Erosion des gemeinsamen Wertekanons. In den USA macht Präsidentschaftskandidat Trump keinen Hehl aus seiner Vorliebe für ein autokratisches System. Derweil findet die EU keine wirkliche Antwort auf einen Regierungschef wie Ungarns Viktor Orban, der offen eine „illiberale“ Demokratie propagiert, Gewaltenteilung und Pressefreiheit immer mehr schleift. Und in zahlreichen EU-Ländern verzeichnen Parteien vor allem vom rechten Rand Zulauf, denen westliche Werte ein Dorn im Auge sind und die in Teilen die EU grundsätzlich ablehnen.

Unterm Strich durchleben Europa wie die USA und damit „der Westen“ eine Phase der relativen Schwäche. Welche Lehren beide Seiten daraus ziehen, wird mitentscheidend sein für die Zukunft der transatlantischen Beziehungen.