Das Völkerrecht ist nicht schwach, weil es missachtet wird. Wer es vorschnell für tot erklärt, hilft jenen Machthabern, die diese ignorieren.

Wer über das Völkerrecht spricht, spricht oft wie über einen Sterbenden. Zu viele Kriege, zu viele gebrochene Regeln, zu viele Autokraten, die sich nicht darum scheren. Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, Israel und die USA berufen sich beim Krieg gegen den Iran auf fragwürdige Konstruktionen militärischer Selbstverteidigung, China stellt unverhohlener denn je das Existenzrecht Taiwans infrage. Und jedes Mal heißt es: Das Völkerrecht sei ein zahnloser Papiertiger.

Auf kaum ein anderes Rechtssystem wird ein solcher Maßstab angewandt. Niemand erklärt das Strafrecht für gescheitert, weil es Morde gibt. Niemand fordert die Abschaffung der Straßenverkehrsordnung, weil gerast wird. Gerade schwere Verbrechen beweisen nicht die Nutzlosigkeit eines Gesetzes, sondern dessen Notwendigkeit. Beim Völkerrecht dagegen wird aus jedem Rechtsbruch sofort ein Nachruf auf die internationale Ordnung.

Natürlich hilft dem Völkerrecht keine Weltpolizei

Das ist nicht nur falsch, sondern gefährlich. Wer das Völkerrecht für bedeutungslos erklärt, übernimmt die Logik jener Machthaber, die sich nicht mehr daran gebunden fühlen wollen. Wenn Regeln nichts wert sind, bleibt am Ende nur Macht. Dann entscheidet nicht Recht über Krieg und Frieden, sondern militärische Stärke, ökonomischer Druck und politische Erpressung.

Natürlich hilft dem Völkerrecht keine Weltpolizei. Es gibt keinen globalen Staat, der Panzer stoppt wie ein Streifenwagen einen Bankräuber. Aber daraus folgt nicht, dass internationales Recht wirkungslos wäre. Auch nationales Recht funktioniert überwiegend nicht deshalb, weil hinter jeder Norm sofort Zwang steht, sondern weil Gesellschaften ein gemeinsames Interesse daran haben, dass Regeln gelten. Genau das gilt auch international.

Völkerrecht steckt auch in Lieferketten

Die meisten Staaten halten sich die meiste Zeit an den größten Teil des Völkerrechts. Sonst gäbe es keinen stabilen Welthandel, keine Luftfahrt, keine Schifffahrt, keinen verlässlichen Zahlungsverkehr, keinen diplomatischen Schutz und keine internationalen Verträge über Patente, Telekommunikation oder Eigentumsrechte. Das Völkerrecht beginnt nicht erst beim Krieg. Es steckt auch in Containerschiffen, Flugrouten und Lieferketten. Der globale Alltag funktioniert nur, weil Staaten überwiegend berechenbar bleiben.

Deshalb ist der Vorwurf vom „Papiertiger“ so oberflächlich. Man bemerkt funktionierendes Recht oft erst dann, wenn es brüchig wird. Wenn Kriege Handelswege blockieren, Energiepreise explodieren oder Staaten plötzlich Verträge nach Belieben ignorieren, zeigt sich, wie stark Wohlstand und Stabilität von einer regelgebundenen Ordnung abhängen.

Auch der Westen misst häufig mit zweierlei Maß

Das bedeutet nicht, dass das Völkerrecht frei von Heuchelei wäre. Auch der Westen misst häufig mit zweierlei Maß und verteidigt Menschenrechte abhängig von geopolitischen Interessen. Aber auch Doppelmoral widerlegt keine Norm. Der Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Putin mag den Krieg nicht beenden. Aber er hält fest, dass die Deportation ukrainischer Kinder kein Detail ist, sondern wohl Unrecht. Das ist mehr als Symbolik.

Völkerrecht verhindert nicht jeden Krieg. Aber es ermöglicht, dass Verbrechen als Verbrechen bezeichnet werden können. Wer das Völkerrecht aufgibt, schafft keine realistischere, sondern eine brutalere Welt.