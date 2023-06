Mindestens sechs Menschen sind bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Großstadt Krywyj Rih getötet worden. Mehr als zwei Dutzend Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt.

Krywyj Rih (dpa) - Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine ist offiziellen Angaben zufolge unter anderem ein fünfstöckiges Wohnhaus in der südöstlichen Großstadt Krywyj Rih getroffen worden. Mindestens sechs Menschen seien getötet worden, teilte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Olexander Wilkul, am Dienstag auf Telegram mit. In den Trümmern werde weiter nach verschütteten Bewohnern gesucht. Dem Militärgouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, zufolge wurden mindestens 25 Menschen verletzt.

Krywyj Rih, die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sei von einem «massiven Raketenangriff» erschüttert worden, schrieb Lyssak. Drei Marschflugkörper habe die Luftverteidigung abwehren können, andere aber seien in zivile Objekte eingeschlagen.

Luftalarm wurde auch in mehreren anderen Regionen der Ukraine ausgerufen. Die Russen hätten erneut Marschflugkörper abgefeuert, auch auf die Hauptstadt Kiew, hieß es von den dortigen Behörden. Dort habe die eigene Luftabwehr aber alle feindlichen Flugobjekte abgeschossen. Aus der östlichen Stadt Charkiw gab es Berichte über Drohnenangriffe. Insgesamt feuerte Russland in der Nacht laut Angaben des ukrainischen Generalstabs 14 Marschflugkörper auf das Nachbarland ab, wovon zehn abgewehrt werden konnten.