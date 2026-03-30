Das israelische Parlament hat am Montag über die Einführung der jahrzehntelang ausgesetzten Todesstrafe gestritten. Diese soll de facto aber nur für Palästinenser gelten.

Es wurde erwartet, dass der Gesetzentwurf der rechtsextremen Regierungspartei „Jüdische Stärke“ des Ministers für Nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, noch am Abend in zweiter und dritter Lesung die Knesset passieren würde.

Die Todesstrafe war in Israel nie abgeschafft, wurde aber in der Vergangenheit nur zweimal angewendet, zuletzt gegen den Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann 1962. De facto gehört Israel damit zu den Ländern, die früh auf ihre Anwendung verzichtet haben.

Die neue Gesetzesfassung aber macht die Todesstrafe vor israelischen Militärgerichten sogar obligatorisch für terroristische Morde. Betroffen wären davon fast ausschließlich Palästinenser im israelisch besetzten Westjordanland. Ein anderes Strafmaß muss besonders begründet werden, was die bisherige Praxis umkehrt. Zudem müssen die Militärgerichte künftig nicht mehr einstimmig entscheiden, es genügt, wenn die Mehrheit der Richter das Todesurteil befürwortet. Laut der Menschenrechtsorganisationen B’Tselem kamen israelische Militärgerichte in der Vergangenheit auf eine Verurteilungsrate von 96 Prozent gegen palästinensische Angeklagte.

Zynische Anstecker

Für jüdische Angeklagte hingegen gilt auch in den besetzten Gebieten das Zivilrecht. Dieses lässt neben der Todesstrafe für terroristische Morde auch lebenslange Haft zu. Der zunehmende Terror aus der jüdischen Siedlerbewegung gegen Palästinenser wäre dennoch nicht betroffen, da sich die Taten zudem gegen „die Existenz des Staates Israel“ richten müssen. Ohnehin müssen Israelis auch heute schon für tödliche Angriffe auf Palästinenser kaum mit Strafen rechnen: Seit dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 wurden mehr als 1000 Palästinenser von Soldaten und Siedlern getötet. In kaum einem dieser Fälle gab es rechtliche Konsequenzen. Im Falle einer Verurteilung muss die Hinrichtung binnen 90 Tagen durch Erhängen vollstreckt werden, berichten israelische Medien. Ben Gvir und seine Parteikollegen tragen schon seit Monaten immer wieder Anstecker mit Galgenschlingen. Rechtsbeistand soll dann nur noch per Videoschalte möglich sein.

Im Vorfeld der Parlamentsentscheidung hatte es international und in Israel selbst Kritik gegeben: Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Großbritanniens drückten in einer gemeinsamen Erklärung ihre „tiefe Besorgnis“ aus. Die Todesstrafe sei „eine unmenschliche und erniedrigende Art der Bestrafung ohne jegliche abschreckende Wirkung“. „Insbesondere besorgt uns der faktisch diskriminierende Charakter des Gesetzentwurfs“, heißt es in der Erklärung. Mit der Annahme des Gesetzentwurfs liefe „liefe Israel Gefahr, seine Verpflichtungen mit Blick auf demokratische Grundsätze zu untergraben“.

Was sagt der Gerichtshof?

Die Menschenrechtsorganisation B’Tselem sprach von einem „neuen Tiefpunkt der Entmenschlichung der Palästinenser“.

„Ich denke, es gibt eine gute Chance, dass der Oberste Gerichtshof zumindest Teile des Gesetzes für ungültig erklärt“, sagt Yuval Shany, Professor für internationales Recht an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Die diskriminierende Anwendung der Todesstrafe faktisch nur für Palästinenser, die fehlenden Berufungsmöglichkeiten sowie das Hängen als Hinrichtungsmethode seien allesamt potenziell unvereinbar mit Israels Grundrechten und internationalem Recht.

Doch politisch können Ben Gvir und dessen Mitstreiter fast nur gewinnen. Sie haben seit dem 7. Oktober 2023 immer härtere Maßnahmen gegen gefangene Palästinenser durchgesetzt. Mehr als 10.000 sitzen in israelischen Gefängnissen, in denen laut Menschenrechtsorganisationen systematisch gefoltert wird. Nicht alle in der Opposition stören sich daran. Der Vorsitzende der oppositionellen „Unser Haus Israel“-Partei, Avigdor Lieberman, etwa gilt als Unterstützer der Todesstrafe, ebenso wie Umfragen zufolge rund die Hälfte der israelischen Bevölkerung.