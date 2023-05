Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bereits im Frühjahr zeichnete sich ab, dass in Altenheimen das Coronavirus eine große Gefahr darstellt. Aber obwohl klar ist, dass die stationäre Altenhilfe einen Schutzwall braucht, steht er nach wie vor nicht überall.

In zwei Pflegeheimen in Wolfsburg und Würzburg sterben innerhalb weniger Tage fast 30 Menschen am Coronavirus. Das Entsetzen ist groß, und sofort bekunden Politiker, dass Alten- und Pflegeheime