Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als 71.000 Menschen sind bislang in Deutschland an Corona gestorben, fast die Hälfte von ihnen lebte in Senioreneinrichtungen. Wie eine Altenpflegerin den Corona-Ausbruch in ihrem Pflegeheim erlebte und zu welchen Erkenntnissen eine Pflegewissenschaftlerin gekommen ist.

Inzwischen hat sich die Situation in dem rheinland-pfälzischen Altenheim entspannt. Das Pflegepersonal kann durchatmen, aber den Schrecken der vergangenen Monate können die Mitarbeiterinnen nicht