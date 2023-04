Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir haben einen weiteren bedeutenden Erfolg in unserem Kampf gegen den Terror in der Sahel-Zone errungen.“ So schrieb der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Mittwochabend auf Twitter. Spezialkräften sei es gelungen, den Chef des „Islamischen Staates in der Sahara-Provinz“, Adnan Abu Walid al-Sahrawi, zu töten.

Wann und wo der Dschihadistenchef, der unter anderem für den Tod von sechs französischen Entwicklungshelfern und vier US-Soldaten verantwortlich gemacht wird, den Terrorjägern