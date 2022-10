Liebe Leserinnen und Leser,

wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Ein Spruch aus einer vergangenen Zeit, der im Jahr 2022 wieder so aktuell ist wie in den Zeiten, als es noch Pfennig und Taler gab. Heute sind es Cent und Euro und viele Menschen müssen es erst wieder lernen: das Sparen. Das fällt einigen schwer, hat sie doch die Europäische Zentralbank mit ihrer Politik des ultrabilligen Geldes und damit niedriger Kredit- und Hypothekenzinsen verleitet, sich in den vergangenen Jahren zu verschulden bzw. über ihre Verhältnisse zu leben. Der Kauf auf Pump wurde zur Normalität und es hat niemanden interessiert.

Mittlerweile reißen die Hiobsbotschaften nicht ab. Explodierende Energiepreise, steigende Kosten für Lebensmittel, und selbst die, die beim Kauf auf Pump nicht mitgemacht haben, bekommen beim Blick auf ihr Konto am Ende des Monats ein mulmiges Gefühl. Der Spielraum, der vielleicht vorhanden war, schwindet oder ist bereits verschwunden.

Die RHEINPFALZ will Sie unterstützen

Wie soll das weitergehen? Diese Frage hört man in diesen Tagen oft. In der Familie, im Freundeskreis. Jeder macht sich so seine Gedanken und Sparen ist auf einmal wieder in und gar nicht altmodisch. Die RHEINPFALZ will Sie dabei unterstützen.

Oftmals ist es schon durch kleine Veränderungen möglich, Geld zu sparen und trotzdem nicht auf alles Gewohnte verzichten zu müssen. In unserer neuen Serie „Sparen mit der RHEINPFALZ“ wollen wir für Sie Begleiter in diesen ungemütlichen Zeiten sein und Sie dabei unterstützen, Ihre Taler zusammenzuhalten. Und das mit ganz konkreten Anregungen.

Schicken Sie uns gerne Ihre persönlichen Tipps

Dazu werden wir mit Experten reden, selbst recherchieren und auch Sie nach ihren persönlichen Tipps fragen. Dabei wird es um die großen Dinge wie Kredite, Immobilienkäufe und Miete ebenso gehen wie um Praktisches, zum Beispiel, niemals hungrig und ohne Einkaufsliste einkaufen zu gehen, den Wäscheständer statt Trockner zu nutzen oder Leitungswasser statt Mineralwasser zu trinken. Schreiben Sie uns Ihre Tipps an chefredaktion@rheinpfalz.de.

Herzliche Grüße

Ihr

Uwe Renners