Ein Internet-Video mit Markus Söder sorgt für Belustigung im Netz. Produziert wurde es wohl mit Blick auf die jüngeren Wähler.

Markus Söder (CSU) betritt den bayerischen Landtag. Eigentlich nichts ungewöhnliches, aber dennoch sorgt ein Video mit dieser Szene für Heiterkeit im Internet. „[Das] Social-Media-Team hat wieder alles gegeben“, „Was darf Satire?“, heißt es in den Kommentarspalten unter dem Clip.

Bizarr wird der Auftritt, da die Szene mit einer externen Audiospur hinterlegt ist. Die Stimme im Hintergrund stammt aus einer britischen Datingshow. „A hot new bombshell enters the villa“, sagt die Sprecherin. Übersetzt: „Eine heiße, neue Granate betritt die Villa.“ „Bombshell“ kann jedoch auch mit „Sexbombe“ oder „Überraschung“ übersetzt werden. Direkt nach dem Zitat folgt der Anfang des Lieds „Don’t call me up“ von Sängerin Mabel, die bei der Datingshow wohl eigentlich angekündigt wurde.

Junge Wähler ansprechen

Hochgeladen wurde das kurze Video auf dem offiziellen Profil der CSU auf der Online-Plattform TikTok. Dort teilen weltweit mehr als eine Milliarde Nutzer, meist unter 30 Jahre alt, kurze Videos. Mal mehr, mal weniger lustig – mal mehr, mal weniger befremdlich. Die CSU versucht auf der Plattform wohl, eine jüngere potenzielle Wählergruppe anzusprechen. Die beschriebene Tonsequenz ist auf TikTok derzeit in Mode und wird bei zahlreichen Videos genutzt. Die Partei wollte wohl auf den Trend aufspringen.

Zumindest eines kann man der CSU dabei nicht vorwerfen: Dass sie die Besucher des parteieigenen Kanals nicht vor schrägem Inhalt gewarnt hätte. In der Kanalbeschreibung heißt es nämlich, dass es manchmal etwas „cringe“ zugehe. Versehen ist die Information mit einem augenzwinkernden Piktogramm. „Cringe“, Jugendwort des Jahres 2021, bedeutet so viel wie „Fremdscham“.

Lantagswahlen sind 2023

Eine der Antworten auf die Frage, weshalb die CSU eben diese Fremdscham bei ihrer Jagd nach jungen Wählerstimmen in Kauf nimmt, könnten die Ergebnisse der U18-Bundestagswahl in Bayern vom 17. September 2021 sein. Nur knapp 21 Prozent der 70.000 Minderjährigen, die an der Juniorwahl teilgenommen haben, haben ihr Kreuz bei der Söder-Partei gesetzt. Im Vergleich: 2017 waren es rund 31,74 Prozent.

Ob sich die TikTok-Mühen lohnen, dürfte sich im kommenden Jahr zeigen. Dann werden die Bayern nämlich zur Landtagswahl gebeten. Umfragen sehen die CSU derzeit leicht über ihrem Wahlergebnis von 2018 von 37,2 Prozent der Stimmen.