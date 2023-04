Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Brandenburger Rechtsaußenpolitiker ist am Freitag mit einem Eilantrag zu seinem Parteirauswurf vor Gericht gescheitert. Aufgeben will er aber nicht.

Über geschlagene Boxer heißt es oft: They never come back. Ob Andreas Kalbitz noch einmal in die AfD zurückkehrt, ist mit der Entscheidung der 43. Zivilkammer des Landgerichts Berlin vom Freitag