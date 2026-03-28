Politik Terrorermittlungen nach Anschlagsversuch auf Pariser US-Bank

Vereitelter Sprengstoffanschlag auf eine Bank in Paris
Nach einem Anschlagsversuch auf eine US-Bank in Paris ermittelt die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft.

Ein Sprengstoffanschlag auf die Pariser Zentrale der Bank of America wurde verhindert. Die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft ermittelt gegen einen festgenommenen Tatverdächtigen.

Paris (dpa) - Nach einem vereitelten Sprengstoffanschlag auf eine amerikanische Bank in Paris hat die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Polizeikräfte hätten den Anschlag auf die Pariser Zentrale der Bank of America in der Nacht verhindert und vor Ort einen Tatverdächtigen festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegen ihn werde wegen Herstellung von Brand- oder Sprengkörpern sowie versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung ermittelt.

Zu den Hintergründen des Anschlagversuchs und zur Identität des Tatverdächtigen wurde zunächst nichts bekannt. Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez lobte das schnelle Eingreifen einer Einsatzgruppe der Pariser Polizeipräfektur, wodurch «ein gewalttätiger terroristischer Anschlag vereitelt werden konnte».

Die Wachsamkeit bleibe mehr denn je auf höchstem Niveau und die Sicherheits- und Nachrichtendienste seien angesichts der aktuellen internationalen Lage voll mobilisiert. Zu einem möglichen Zusammenhang mit dem Iran-Krieg äußerte sich der Minister nicht.

Vereitelter Sprengstoffanschlag auf eine Bank in Paris
Bei einem Anschlagsversuch auf eine US-Bank in Paris ist ein Verdächtiger auf frischer Tat festgenommen worden.
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