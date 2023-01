In Karlsruhe scheitert eine Beschwerde wegen der Nichteinführung eines Geschwindigkeitslimits auf deutschen Autobahnen.

Klimaschützer sorgen vor allem dann für Schlagzeilen, wenn sie zu Tausenden auf den Straßen demonstrieren, den Alltag durch Klebeaktionen durcheinanderwirbeln oder wenn sie sich Braunkohlebaggern entgegenstellen. Die größten Erfolge aber heimsen sie seit geraumer Zeit zumeist auf einem weniger spektakulären Weg ein: dem Klageweg.

Immer wieder haben Richter im Rechtsstaat Deutschland den Klagen von Klimaschützern entsprochen. Der spektakulärste Erfolg: Im Frühjahr 2021 entschied das höchste deutsche Gericht, das damalige Klimaschutzgesetz sei nicht mit den Grundrechten vereinbar. Die Gefahren des Klimawandels , so Karlsruhe, würden durch unterlassene Schutzmaßnahmen zulasten der jüngeren Generation verschoben. Dadurch aber litten deren Freiheitsrechte. Berlin musste das Gesetz, das bis zum Jahr 2030 zielt, nachbessern.

„Beschneidung der Freiheit“

Am Dienstag hat dasselbe Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde abgewiesen, in der die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen gefordert wurde. Zwei Personen prangerten darin die ihrer Meinung nach weiterhin unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen an. Als Beispiel dafür diente ihnen das unterlassene Tempolimit.

Das Hauptargument der Kläger: Mit Hilfe von Geschwindigkeitsbeschränkungen könnten in Deutschland sofort große Mengen Klimagase eingespart werden. Das Nichteinführen einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung verletze ihre Freiheitsrechte und verstoße gegen das ins Grundgesetz aufgenommene Umweltschutzgebot.

Verkehrsbereich hinkt hinterher

Die Verfassungsrichter freilich kamen zu anderen Schlüssen: Die Beschwerdeführer hätten nicht nachgewiesen, dass die Regierung ihr Klimaziel bis 2030 wegen des fehlenden Tempolimits verfehlen werde. Es könne ja sein, dass in anderen Bereichen derart viel Treibhausgas eingespart werde, dass es ein Tempolimit nicht brauche.

Wer sich nun freut, dass das Motto „Freie Fahrt für freie Bürger“ scheinbar eine Wiederauferstehung feiert, sollte sich aber nicht allzu sicher sein. Erstens hinkt ausgerechnet der Verkehrsbereich am meisten hinter den verschärften Klimazielen hinterher; zweitens sieht es nicht so aus, als könnten die Klimavorgaben für mehrere andere Sektoren bis 2030 wirklich erreicht werden. Jedenfalls nicht ohne größere Einschnitte. Dann könnte Karlsruhe erneut angerufen werden.