Manches Argument für ein Tempolimit wegen hoher Spritpreise klingt ziemlich schräg. Jeder kann langsamer fahren – und so Geld sparen.

Es gibt gute Gründe für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung wäre ein Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, würde zudem zu mehr Verkehrssicherheit beitragen. Das deutsche Festhalten an grenzenloser Raserei wirkt schon lange wie aus der Zeit gefallen.

Angesichts hoher Spritpreise flammt die Tempolimit-Debatte jetzt wieder auf. Ein Argument der Befürworter einer Geschwindigkeitsbegrenzung lautet, dadurch könne der gesamte Kraftstoffverbrauch gesenkt werden. Das, so die Hoffnung, führe zu sinkender Nachfrage und in der Folge zu fallenden Preisen. Ob dieser Mechanismus funktioniert, sei einmal dahingestellt.

Dann gibt es die, die ein Tempolimit fordern, um den Einzelnen dadurch zu entlasten, dass er weniger Sprit verbraucht. Das klingt schräg. Denn dafür braucht es keine gesetzliche Vorgabe. Schon heute ist niemand dazu gezwungen, das Gaspedal voll durchzutreten. Wer langsamer fahren will – aus welchen Gründen auch immer – konnte und kann das jederzeit tun. Das spart nicht nur Sprit und damit Geld, sondern erfahrungsgemäß auch Nerven.

Die stark gestiegenen Benzinpreise stellen für viele eine spürbare Belastung dar. Aber jeder hat es in der Hand beziehungsweise im Fuß, zumindest das Ausmaß dieser Belastung für sich etwas zu reduzieren. Dafür braucht es kein Gesetz, sondern nur ein Stück weit Eigenverantwortung – auch gegenüber dem eigenen Geldbeutel.