Immer mehr Länder beantragen bei der iranischen Führung die Erlaubnis, ihre Öltanker durch die gesperrte Straße von Hormus schicken zu dürfen.

Der Iran fordere dafür Auskunft über die Namen und die Eigner der Schiffe, sagte der irakische Ölminister Hayan Abdel Ghani im Fernsehen. Die wachsende Anzahl der Antragsteller zeigt, wie wirksam die Sperrung der Straße von Hormus als Druckmittel für den Iran ist. Das dürfte auch nach einem Ende des Krieges so bleiben.

Die Geografie am Persischen Golf gibt dem Regime in Teheran einen Hebel in die Hand, der mitentscheidend für den Verlauf des Konflikts und die künftige Machtverteilung in der Region werden dürfte. Nur Schiffe, die den Kriegsgegnern USA und Israel oder deren Unterstützern gehören, dürften die Straße von Hormus nicht benutzen, erklärte die iranische Regierung – andere schon. Dazu zählen Schiffe aus der Türkei und aus Bangladesch, die in den vergangenen Tagen die Meerenge passierten.

Nur knapp 40 Kilometer breit

Durch die Straße von Hormus am Übergang zwischen dem Persischen Golf und dem Indischen Ozean wurde vor dem Krieg etwa ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls und Flüssiggases transportiert. An ihrer engsten Stelle ist die Meerenge mit dem Iran im Norden und Oman im Süden nur knapp 40 Kilometer breit. Der Iran unterhält Marinestützpunkte in der Nähe der Wasserstraße, die somit in Reichweite der Raketen, Schnellboote, Drohnen und Minen liegt.

Seit Teheran die Straße von Hormus nach Kriegsbeginn für geschlossen erklärte und das mit Angriffen auf mehr als ein Dutzend Tanker untermauerte, ist der Schiffsverkehr fast zum Erliegen gekommen. Derzeit kämen nur noch etwa vier Schiffe pro Tag durch, schrieb der Politologe Robert Pape von der Universität Chicago unter Berufung auf Zahlen der UN und der Schiffereibranche auf der Plattform X. Im Februar hätten noch durchschnittlich 127 Schiffe pro Tag die Wasserstraße passiert. Die Ölpreise sind seit Kriegsbeginn weltweit um 40 Prozent gestiegen.

Militärische Eskorten keine Lösung

Trotz Donald Trumps „Armada“ von amerikanischen Kriegsschiffen vor der Haustür kann Teheran den Tankerverkehr durch die Wasserstraße nach Belieben drosseln: Der Iran profitiert von seinen geografischen Vorteilen und davon, dass die USA einer Schlacht um die Meerenge bisher aus dem Weg geht, weil das die Ölpreise noch weiter in die Höhe treiben und die Wasserstraße am Ende vollständig unpassierbar machen könnte.

Auch militärische Eskorten für Öltanker sind keine Lösung. Sie wären in der Meerenge leichte Ziele für die Iraner. Trump will andere Staaten dafür gewinnen, die Wasserstraße gewaltsam zu öffnen, findet dafür bisher aber keine Partner. Das US-Militär konzentriert sich nach eigenen Angaben darauf, Minenboote und andere Schiffe der Iraner zu zerstören, um Teherans Kontrolle über die Schifffahrt zu lockern. Doch die Straße von Hormus bleibt für die meisten Schiffe gesperrt. Der Iran sei deshalb mächtiger als vor dem Krieg, kommentierte Pape: Teheran kontrolliere über die Straße von Hormus nämlich die weltweiten Ölpreise.

Teheran verdient weiter Geld mit Ölexporten

Die iranische Führung hat dabei nicht nur Kriegsgegner Trump im Blick, der durch steigende Spritpreise in den USA innenpolitisch unter Druck gerät. Indem die Islamische Republik einigen Ländern die Transiterlaubnis gewährt, schafft sie sich Verbündete und schwächt den amerikanischen Einfluss in der Region. Außerdem schickt der Iran seine eigenen Tanker weiterhin durch die Meerenge und verdient Geld mit den Ölausfuhren. Teheran exportiere trotz des Krieges etwa so viel Öl durch die Straße von Hormus wie vorher, meldete der US-Sender CNN.

Inzwischen erwägt der Iran die Möglichkeit, die Meerenge auch nach dem Krieg als Druckmittel zu benutzen, wie Hamidreza Azizi von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik beobachtet. Regierungsnahe Kommentatoren in Teheran seien der Meinung, dass der Iran seine Macht über die Straße von Hormus einsetzen sollte, um Reparationszahlungen, den Abbau internationaler Wirtschaftssanktionen oder andere Zugeständnisse durchzusetzen, so Azizi auf X.

Teheran dürfte die Kontrolle über die Meerenge auch einsetzen, um die Nachkriegsordnung am Golf zu beeinflussen. Die iranische Führung hat inzwischen gelernt, wie sie ihre Dominanz in der Straße von Hormus militärisch, wirtschaftlich und politisch nutzen kann.