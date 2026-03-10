Die Regierung verspricht beim Heizen mehr Technologieoffenheit. Doch wenn fossile Optionen verlängert werden, wächst die Gefahr neuer Abhängigkeiten.

Energiepolitik hat eine merkwürdige Eigenschaft: Ihre Fehler zeigen sich meist erst Jahre später. Entscheidungen, die heute als pragmatisch gelten, können sich später als kostspielige Umwege erweisen.

Genau dieses Risiko entsteht gerade beim Heizen. Union und SPD wollen das bisherige Gebäudeenergiegesetz verändern und durch ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz ersetzen. Noch ist nichts beschlossen; vieles muss erst im parlamentarischen Verfahren ausgehandelt werden. Die Richtung ist jedoch erkennbar: Die bisherige Vorgabe, dass neue Heizungen überwiegend erneuerbare Energien nutzen müssen, soll wegfallen. Statt klarer Prioritäten für elektrische Lösungen eröffnet die Koalition wieder mehr Spielraum für unterschiedliche Heizsysteme.

Das klingt zunächst nach Entlastung für Eigentümer. Sie sollen wieder stärker zwischen verschiedenen Technologien wählen können – auch zwischen Gas und Öl. Die treibende Kraft hinter dieser Kurskorrektur ist Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Die frühere Lobbyistin und Managerin eines großen Energieunternehmens kennt die Interessen der Branche gut. Dass sie stärker auf fossile Optionen setzt, überrascht kaum.

Hinzu kommt ein zweites Motiv: Die neue Koalition wollte das Heizungsgesetz der Ampel unbedingt abschaffen. Der „Heizhammer“ von Robert Habeck war politisch zum Symbol geworden – für staatliche Eingriffe und eine Klimapolitik, die viele Menschen überfordert.

Energieträger unter Druck

Ein Gesetz allein deshalb abzuschaffen, weil es politisch unbeliebt ist, löst allerdings noch kein energiepolitisches Problem. Gasheizungen mögen kurzfristig attraktiv erscheinen. Doch wer heute eine solche Anlage einbaut, bindet sich damit bis in die 2040er Jahre an einen Energieträger, der politisch und wirtschaftlich immer stärker unter Druck gerät.

Andere Länder sind weiter. In Dänemark ist der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen seit Jahren stark eingeschränkt. Norwegen zeigt im Verkehrssektor, wie schnell eine Elektrifizierung gelingen kann: Neue Verbrenner spielen dort kaum noch eine Rolle. Deutschland dagegen zögert – beim Heizen wie beim Auto. Statt klare Signale für elektrische Technologien zu setzen, hält die Politik fossile Optionen länger offen.

Dabei zeigt sich gerade jetzt, wie riskant diese Abhängigkeit sein kann. Der Krieg im Nahen Osten treibt erneut die Preise für Öl und Gas nach oben. Solche Krisen erinnern daran, dass fossile Energien immer auch geopolitische Energien sind. Wer Gas oder Öl nutzt, ist vom Weltmarkt abhängig – von Konflikten, von Transportwegen, von Entscheidungen anderer Staaten. Erneuerbare Energien funktionieren anders. Der Wind weht und die Sonne scheint im eigenen Land.

Die Bundesregierung argumentiert, dass mehr Wahlmöglichkeiten die Akzeptanz für den Klimaschutz erhöhen könnten. Das mag so sein. Doch Energiepolitik braucht vor allem Orientierung. Wer heute investiert, muss wissen, wohin sich das Energiesystem entwickelt. Eine Politik, die fossile Optionen offenhält, sendet genau das gegenteilige Signal. Technologieoffenheit klingt nur vermeintlich nach Freiheit – tatsächlich kann sie auch heißen, dass eine notwendige Entscheidung vertagt wird.