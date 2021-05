Spaniens Nordafrika-Küstenstadt Ceuta, die von marokkanischem Territorium umgeben ist, erlebt derzeit den bislang größten Ansturm von Flüchtlingen und Migranten.

„Wir haben hier schon viel gesehen“, sagte Rot-Kreuz-Sprecherin Isabel Brasero. „Aber noch nie sind in so kurzer Zeit so viele Menschen gekommen.“ Der konservative Bürgermeister der spanischen Exklave, Juan Jesús Vivas, berichtete von chaotischen Szenen und dass sich die Stadt in einer Art Ausnahmezustand befinde. Die Bevölkerung habe Angst. „Unsere Stadt erlebt eine Invasion.“

Die spanischen Sicherheitskräfte hindern die Menschen nicht daran, aus dem Wasser zu klettern und europäischen Boden zu erreichen. Aber sie sorgen dafür, dass die Ankommenden nicht in den Gassen der Stadt verschwinden. Eine Lagerhalle und das örtliche Fußballstadion dienen als provisorische Auffanglager. Die meisten Angekommenen müssen mit sofortiger Abschiebung rechnen, sagt Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska, der am Dienstagnachmittag nach Ceuta reiste.

Das Verschwinden der marokkanischen Polizei

Der Migrantensturm auf Ceuta begann zu Wochenbeginn am frühen Morgen. Wie auf ein geheimes Signal verschwanden die marokkanischen Polizisten, die üblicherweise die zaunbewehrten Schutzdämme an der Wassergrenze bewachen. „Die Grenze nach Ceuta ist auf“, konnte man in sozialen Netzwerken in Marokko lesen. Die Nachricht von der unbewachten Wassergrenze in Ceuta verbreitete sich in Marokko wie ein Lauffeuer. Aus den umliegenden Dörfern und Städten zogen Karawanen von Marokkanern zu den Sperrdämmen, welche die Wassergrenze zu Ceuta markieren.

Der Rückzug der marokkanischen Grenzer war kein Zufall: Marokkos launiger König Mohammed VI. benutzt regelmäßig die Migrationspolitik, um Druck auf Spanien und Europa auszuüben. Je nach politischer Wetterlage lässt er die Kontrollen an seinen Küsten lockern oder verstärken. Dieses Mal erzürnte Mohammed offenbar, dass Spanien dem Chef der Polisario-Befreiungsbewegung, Brahim Gali, Marokkos Staatsfeind Nummer eins, eine Krankenhaus-Behandlung im spanischen Logroño ermöglichte. Das sei eine „Kriegserklärung“, sagten marokkanische Diplomaten. Die Polisario kämpft für die Unabhängigkeit der von Marokko besetzten Westsahara, die bis 1975 spanisches Kolonialgebiet war.