Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst treffen Gewerkschaften und Arbeitgeber heute erneut aufeinander. Grundlage der Gespräche ist die Schlichtungsempfehlung. Kann ein Durchbruch gelingen?

Potsdam (dpa) - Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts sind beide Seiten am Samstag zur vierten Verhandlungsrunde in Potsdam zusammengekommen. Seit dem Mittag verhandeln der Bund, die Kommunen, der Deutsche Beamtenbund dbb und die Gewerkschaft Verdi über den vergangene Woche veröffentlichten Schlichterspruch im festgefahrenen Tarifkonflikt. Ob ein Kompromiss erzielt werden kann, war offen.

Die Schlichtungsempfehlung sieht zunächst steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von 3000 Euro in mehreren Stufen vor. Ab März 2024 soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent geben. Wird dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe gesetzt werden.

Faeser ist zuversichtlich

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) äußerte sich bei ihrer Ankunft in Potsdam zuversichtlich mit Blick auf eine zeitnahe Einigung. Insbesondere die finanziell sehr unterschiedlich ausgestatteten Kommunen sehen den Vorschlag der Schlichter aber skeptisch. «Das ist eine Schlichtungsempfehlung, die in Art und Umfang all das, was in den letzten Jahrzehnten jemals aufgerufen worden ist, deutlich überschreitet», sagte die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen

Arbeitgeberverbände (VKA), Karin Welge.

Die Gewerkschaften wiederum bewerteten den Vorschlag der Schlichter zunächst als gute Grundlage für die vierte Gesprächsrunde. Gleichwohl gebe es noch Gesprächsbedarf, betonte Verdi-Chef Frank Werneke kurz vor dem Treffen. Manche Punkte, wie Regelungen zu Teilzeitbeschäftigten oder Ausbildungsvergütungen, seien in der Empfehlung nicht berücksichtigt.

Seit Monaten ringen die Tarifparteien über das Einkommen von 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Verdi und der Beamtenbund dbb hatten die dritte Verhandlungsrunde Ende März für gescheitert erklärt. Die VKA und das Bundesinnenministerium riefen daraufhin die Schlichtung an.