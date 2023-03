Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der laufenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst fanden am Mittwoch bundesweit Warnstreiks statt. In Ludwigshafen war Verdi-Chef Frank Werneke mit dabei.

Man kann nur hoffen, dass die Stimmung bei der Ende März anstehenden dritten und möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst nicht so frostig sein wird,