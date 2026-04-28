Vor vier Jahren wurde gleichzeitig mit dem Tankrabatt das 9-Euro-Ticket eingeführt. In diesem Jahr gibt es nichts dergleichen.

Anfang Mai wird die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 17 Cent gesenkt. Diese Regelung ähnelt dem „Tankrabatt“ des damaligen Finanzministers Christian Lindner (FDP) von 2022. Anders als damals wird nun aber nichts für die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel getan, deren Deutschlandticket zum Jahresanfang um 5 Euro pro Monat teurer wurde, nachdem der Preis schon zum Jahresanfang 2025 um 9 Euro gestiegen war. Kurioserweise würde es das Deutschlandticket ohne Lindners Tankrabatt wohl gar nicht geben. Damit die Grünen 2022 die für sie besonders bittere Pille Tankrabatt schluckten, bekamen sie in der Ampelkoalition für drei Monate das 9-Euro-Ticket. Es galt einen Monat lang deutschlandweit in Bussen und Bahnen. Ausgedacht hatte sich das der damalige Bundesverkehrsminister Volker Wissing (seinerzeit FDP, inzwischen parteilos), der aus seiner Zeit in der rheinland-pfälzischen Landespolitik viel Know-how für Ampel-Kompromisse hatte.

9-Euro-Ticket mündet in Deutschlandticket

Die Ausgabe von 2,5 Milliarden Euro für einen dreimonatigen Quasi-Nulltarif im Nahverkehr konnte man durchaus für unverhältnismäßig halten. Aber immerhin profitierten davon, anders als beim Tankrabatt, besonders viele Leute mit schmalem Geldbeutel und es wurde ein Anreiz für klimaschonende Mobilität und Energiesparen geschaffen, während der Tankrabatt in die genau gegenteilige Richtung wirkte.

Der Tankrabatt erwies sich – sowohl in der Sache, als auch politisch – als Flop. Dagegen fand das 9-Euro-Ticket trotz aller Probleme, die die überstürzte Einführung ohne die eigentlich nötige Vorbereitung machte, so viel Anklang, dass es nach einigem Hin und Her im Mai 2023 in die Einführung des Deutschlandtickets für anfangs 49 Euro pro Monat mündete. Knapp drei Jahre nach seiner Einführung hat rund ein Fünftel der Einwohner Deutschlands ein Deutschlandticket.

Rheinland-Pfalz gleichauf mit Hessen und Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz liegt dabei mit einem Wert von rund 18 Prozent im Mittelfeld der Bundesländer, gleichauf mit Baden-Württemberg und Hessen. An der Spitze stehen beim Wert Deutschlandticket-Besitzer pro Einwohner die Stadtstaaten Hamburg (45 Prozent) und Berlin (40 Prozent). Auf den letzten Plätzen liegen Niedersachsen und Thüringen mit 13 Prozent.

Trotz aller berechtigten Kritik an der Preiserhöhung Anfang 2026 ist es viel wert, dass es im vergangenen Jahr immerhin eine politische Einigung darauf gab, dass das Angebot mittelfristig erhalten bleibt und damit das alljährliche existenzbedrohende Geschacher beendet ist.

Auch mit 63 Euro pro Monat hat das Deutschlandticket immer noch ein sehr günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Dass die künftige Preisentwicklung nach einem festgelegten Verfahren erfolgen soll, ist im Prinzip richtig. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat Recht mit der Aussage, dass das Ticket noch Potenzial hat. Er gehört allerdings nicht gerade zu denjenigen, die sich bisher besonders dafür engagiert haben, dieses Potenzial auch tatsächlich zu heben. Ganz wichtig ist aktuell vor allem, dass durch eine im Koalitionsvertrag eigentlich vereinbarte Erhöhung der Regionalisierungsmittel und eine sachgerechte Lösung bei der Schienen-Maut die Weichen für Sicherung und Ausbau des Nahverkehrsangebots gestellt werden.

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