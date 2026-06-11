Hohe Spritpreise lassen sich durch einen Rabatt nicht wegsubventionieren. Unterstützung muss dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht wird.

Der Tankrabatt läuft Ende Juni tatsächlich aus. Das ist endlich einmal eine gute Nachricht von dieser Bundesregierung. Zwar nicht für Autofahrer, die sich über jeden gesparten Cent freuen. Auch nicht für Pendler, die auf ihr Auto angewiesen sind. Und nicht für Familien, die demnächst in den Sommerurlaub starten. Aber für eine Politik, die glaubwürdig sein will. Denn der Tankrabatt war von Anfang an eine ganz schlechte Idee.

Teures Öl wird durch einen Tankrabatt nicht billiger. Zwar sinkt der Preis an der Tankstelle, die Kosten verschwinden aber nicht. Sie werden nur von den Autofahrern auf alle Steuerzahler verlagert.

Hinzu kommt: Der Tankrabatt war alles andere als treffsicher. Von ihm profitierte nicht nur die Krankenschwester auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch der Besitzer eines durstigen SUV. Wer viel tankte, sparte viel. Das mag bequem sein. Sozial gerecht ist es nicht.

Außerdem haben hohe Preise eine Funktion. Sie setzen Anreize zum Sparen und beschleunigen die Suche nach Alternativen. Das ist oft unbequem, aber Teil der wirtschaftlichen Realität. Die zuletzt gestiegene Nachfrage nach gebrauchten Elektroautos zeigt, dass viele Verbraucher längst reagieren.

Natürlich sollen Menschen mit geringem Einkommen nicht allein gelassen werden. Wer Hilfe braucht, sollte sie auch bekommen. Aber gezielt und nicht über einen Rabatt für alle.