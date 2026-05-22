Unsere Demokratie ist nicht wehrlos. Doch das ist kein Grund, sich beruhigt zurückzulehnen. Denn Demokratie stirbt, wenn die Bürger nicht mehr hinter ihr stehen.

Wir haben sie als selbstverständlich erachtet – unsere Demokratie, die uns ein freies, selbstbestimmtes, sicheres und komfortables Leben beschert – seit fast acht Jahrzehnten schon. Eine wehrhafte Demokratie, deren Gründerväter und -mütter aus den Fehlern der Weimarer Republik gelernt hatten. Jener ersten Demokratie, die zwischen Rechts- und Linksextremen zerrieben wurde, die dem Druck von Hitlers Populismus zu wenig entgegenzusetzen hatte, die von ihren Bürgern aufgegeben worden war. Und von fast allem demokratischen Parteien. Wir erinnern uns: Gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz stimmten am 23. März 1933 allein die Sozialdemokraten. Die Abgeordneten der KPD waren da schon ausgeschlossen und größtenteils verhaftet.

Geschichte wiederholt sich nicht. Aber Entwicklungsstränge können ähnlich verlaufen. Und wer genau hinschaut, ist dann vielleicht gewarnt und wiederholt nicht die Fehler von damals. Hoffentlich.

Grundlegende Menschenrechte geschützt

Die Weimarer Republik scheiterte auch an strukturellen Fehlern. Aus denen hat man nach einem verheerenden, von Deutschland angezettelten Weltkrieg gelernt und sie nicht wiederholt. Unser Grundgesetz (es feiert am 23. Mai 77. Geburtstag) erlaubt das Verbot antidemokratischer Parteien, es beschränkt präsidiale Macht und setzt auf Gewaltenteilung, zu der auch der ausgeprägte Föderalismus gehört. Nicht zuletzt sind grundlegende Menschenrechte geschützt. Unzerstörbar ist unsere Verfassung dennoch nicht, genauso wenig wie die von Weimar.

Die erste deutsche Demokratie scheiterte nämlich auch an der Unfähigkeit der demokratischen Parteien, der Hetze und dem Populismus von Hitlers Parteigängern schlüssige Konzepte entgegenzusetzen. Unter anderem, weil man untereinander heillos zerstritten und wenig kompromissfähig war.

Nicht zuletzt zerbrach die Weimarer Republik aber daran, dass ihre Bürgerinnen und Bürger nicht hinter der Demokratie standen, dass eine Mehrheit einen „starken Mann“ herbeisehnte, der alles richten sollte. Das Ergebnis ist bekannt.

Nicht nur an der Wahlurne

Zwei der drei Faktoren, die zum Untergang der Weimarer Republik führten, sind aktuell wieder gegeben. In abgeschwächter Form zwar, aber sie sind da. Das heißt noch lange nicht, dass wir uns in dieselbe Richtung bewegen wie vor fast genau einem Jahrhundert, in der Endphase der Weimarer Republik. Aber es sollte jeden und jede aufschrecken. Wer nicht all das verlieren will, was ihm lieb und teuer ist, der muss nun alles dransetzen, unsere Demokratie gegen extremistische Tendenzen, Hassparolen und populistische Hetze zu verteidigen. Nicht nur an der Wahlurne, sondern auch im täglichen Leben.

Dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass das Regierungssystem die Aushöhlung der Demokratie verhindert, wird uns in den USA vor Augen geführt. Ein Abdriften ins Autoritäre sei unmöglich, dagegen stünden die „checks and balances“ (Gewaltenteilung) – das glaubten die Amerikaner bis vor Kurzem. Manche glauben es immer noch. Dennoch wird die US-Demokratie gerade sturmreif geschossen. Unter anderem weil die Bürger nicht geschlossen genug hinter ihr stehen, weil sie einen „starken Mann“ an der Spitze wollen oder weil es ihnen schlichtweg egal ist. Lassen wir es in Deutschland nicht so weit kommen.